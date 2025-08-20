"Нафтогаз" почав імпорт газу за кошти рекордного кредиту від ЄБРР, – Корецький

Група "Нафтогаз" уже почала використовувати для закупівлю газу кошти виданого в серпні найбільшого в історії України кредиту на 500 мільйонів євро Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Остання угода з ЄБРР на 0,5 млрд уже укладена, гроші вже доступні, і перші обсяги газу за ці кошти ми вже імпортували", – сказав Корецький.

Він наголосив, що останній кредит ЄБРР на 500 млн євро став не лише найбільшим в історії України, а й одним з найбільших в історії ЄБРР, виданих тій чи іншій країні.

Корецький також нагадав, що кредит вперше видано під гарантій Європейської комісії в рамках Ukraine Facility, що не потребує держгарантій і послаблює тиск на держбюджет.

За його словами, триває робота над залученням нових кредитних ресурсів у держбанків, і він сподівається, що найближчим часом зможе повідомити про позитивні результати.

Корецький додав, що "значну частину коштів для закупівлі газу "Нафтогаз" виділив власних".

Читайте також: Суд Відня дозволив "Нафтогазу" стягнути активи РФ в Австрії на 120 мільйонів євро

Він підкреслив, що в рамках підготовки до опалювального сезону однією з найголовніших цілей "Нафтогазу" є відновлення зруйнованих потужностей, оскільки, за його словами, "одночасні втрати видобутку складали приблизно 40%, через що ми змушені імпортувати газ у великих обсягах".

"Підготовка до ОЗП йде повним ходом. Очевидно, що вона ускладнена постійними атаками російських ракет та дронів по газовій видобувній та підготовчій інфраструктурі. Але ми працюємо 24/7. Зробимо все можливе, щоб українці були з теплом і газом. Ситуація складна, але для того і є "Нафтогаз", і уряд, щоб ми вчиняли всіх необхідних заходів для сталого проходження ОЗП", – наголосив Корецький

Читайте також: Свириденко підтвердила плани імпортувати рекордний обсяг газу напередодні зими

Як повідомлялося, окрім кредиту від ЄБРР на 500 мільйонів євро "Нафтогаз" отримає близько $100 млн від Норвегії на імпорт газу напередодні зими.

Перед цим "Нафтогаз України" уклав дві кредитних угоди з державними "Приватбанком" та "Укргазбанком" на загальну суму 9,4 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро, однак станом на травень були домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми.

На початку червня президент Володимир Зеленський розповідав про "позитивний сигнал" з боку Норвегії, яка могла б надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 мільярд євро, але про подальший розвиток переговорів у цьому напрямку не повідомлялося.