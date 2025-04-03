"Нафтогаз" шукає 90 мільярдів на імпорт газу, поки що домовились про залучення 20% коштів, – ЗМІ
Для підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років в умовах обстрілів газовидобувної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" потрібно знайти близько 2 мільярдів євро на імпорт газу.
Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро, пише українська редакція Forbes із посиланням на джерело в уряді.
Зокрема, компанії вже допоміг уряд Норвегії, надавши грант на 140 млн євро, і ЄБРР із позикою на 270 млн євро.
Крім цього, "Нафтогаз" веде переговори про залучення кредитів на 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і на $100 млн від українських державних банків через рефінансування від Національного банку України, повідомив співрозмовник видання.
Загалом для опалювального сезону 2025-2026 років "Нафтогаз" планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу, повідомив комерційний директор компанії Дмитро Абрамович.
Ці 4,5 млрд куб. м газу коштуватимуть близько 2 млрд євро або 90 млрд грн за нинішніх цін на біржі TTF, підрахував член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Максим Хлапук.
Власних грошей "Нафтогазу" на це не вистачить, тому він шукає різні джерела фінансування. Так, 2024 рік "Нафтогаз" завершив з чистим прибутком у сумі 0,9 млрд грн за виторгу 158 млрд грн, згідно із фінансовим звітом компанії у системі YouСontrol. Консолідовану звітність за 2024 рік компанія ще не оприлюднила.
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Раніше повідомлялося, що Україна може імпортувати рекордні 5 млрд кубометрів газу з Європи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та швидке виснаження запасів.
За даними Blomberg, нещодавні атаки суттєво скоротили видобуток газу "Нафтогазом" – аж на третину. Це змушує Україну купувати дороге замінне паливо в ЄС.
Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.
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Атомні блоки добудують, у кращому разі, років через 10, а газ Україні потрібен уже за кілька місяців.
Ось тут і бачимо реальні пріоритети влади, - на реакторах з подальшою добудовою можна нехіло нагріти руки, а на газі, - ні. Розпил бабла - понад усе. Злодійська натура взяла гору.
Так что сейчас важнее, газ или отремонтированные или построенные дороги, которые завтра могут быть разбомбленными?
Державна компанія SEFE (Sekuring Energy for Europe GmbH) продовжує імпортувати СПГ 3 "Ямал СПГ" до Франції за чинним контрактом. Оскільки санкції ЄС не поширюються на імпорт російського СПГ, немає правових підстав для розірвання або призупинення старих контрактів з російськими постачальниками.
У компанії пояснили, що навіть у разі відмови приймати газ потрібно буде платити за його обсяги, що дозволить постачальникам перепродувати ці обсяги та підтримати російську економіку.
Неможливо визначити, яка кількість газу, що надходить до Франції, потрапляє в газову мережу ЄС.
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