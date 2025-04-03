"Нафтогаз" шукає 90 мільярдів на імпорт газу, поки що домовились про залучення 20% коштів, – ЗМІ

Для підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років в умовах обстрілів газовидобувної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" потрібно знайти близько 2 мільярдів євро на імпорт газу.

Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро, пише українська редакція Forbes із посиланням на джерело в уряді.

Зокрема, компанії вже допоміг уряд Норвегії, надавши грант на 140 млн євро, і ЄБРР із позикою на 270 млн євро.

Крім цього, "Нафтогаз" веде переговори про залучення кредитів на 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і на $100 млн від українських державних банків через рефінансування від Національного банку України, повідомив співрозмовник видання.

Загалом для опалювального сезону 2025-2026 років "Нафтогаз" планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу, повідомив комерційний директор компанії Дмитро Абрамович.

Ці 4,5 млрд куб. м газу коштуватимуть близько 2 млрд євро або 90 млрд грн за нинішніх цін на біржі TTF, підрахував член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Максим Хлапук.

Власних грошей "Нафтогазу" на це не вистачить, тому він шукає різні джерела фінансування. Так, 2024 рік "Нафтогаз" завершив з чистим прибутком у сумі 0,9 млрд грн за виторгу 158 млрд грн, згідно із фінансовим звітом компанії у системі YouСontrol. Консолідовану звітність за 2024 рік компанія ще не оприлюднила.

Читайте також: "Нафтогаз" домовився про закупівлю ще однієї партії газу із США

Раніше повідомлялося, що Україна може імпортувати рекордні 5 млрд кубометрів газу з Європи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та швидке виснаження запасів.

За даними Blomberg, нещодавні атаки суттєво скоротили видобуток газу "Нафтогазом" – аж на третину. Це змушує Україну купувати дороге замінне паливо в ЄС.

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.