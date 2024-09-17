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Новини
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"Нафтогаз" планує пройти зиму за рахунок лише українського газу

нафтогаз,чернишов

НАК "Нафтогаз України" планує пройти майбутній осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.

Про це повідомив очільник компанії Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, "Нафтогаз" зумів наростити видобуток природного газу, а також має запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну", – сказав Чернишов.

Він уточнив, що для компанії це звичайна технологічна процедура, яку вона здійснює щороку.

Водночас голова "Нафтогазу" визнав низьку динаміку використання українських газових сховищ іноземними трейдерами.

"Нам хотілося б набагато більше, подекуди трейдери навіть щось забирають. Існують усім очевидні виклики, тому розраховуємо зараз переважно на свій (газ). А ми так і планували", – зазначив він.

Голова правління уточнив, що безпосередньо зараз динаміка "низька негативна", але підбивати підсумки необхідно наприкінці року.

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Як повідомлялося, ще на початку серпня голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов наголошував, що компанія не планує імпортувати газ у цьому році.

Водночас у липні Україна та ЄБРР підписали угоду, за якою "Нафтогаз" отримає 200 млн євро для створення стратегічних резервів газу та підтримку енергетичної безпеки.

Загалом "Нафтогаз" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до опалювального сезону. 

Водночас Чеернишов сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, які почали бити по об'єктах газової інфраструктури.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ

Автор: 

газ (7932) Нафтогаз (3315) опалювальний сезон (1151) Олексій Чернишов (110)


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Топ коментарі
+2
Раніше потреби були зовсім інші. Про косату вону краще не нагадуйте, дуже прошу
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17.09.2024 10:52
+1
Та ви шо? Це подається як досягнення слугориг? А як на мене, то і український газ мав би залишитися, бо такі великі міста як Донецьк, Маріуполь, Бахмут, Мелітополь, Бердянськ та інші окуповані ворогом, а ще декілька десятків просто розбиті і більше 8 мільйонів українців виїхали до Європи і їм тут газ не потрібен. Це скоріше всього не досягнення, а наслідки непрофесійних і навіть ворожих дій по відношенню до українців.
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17.09.2024 10:52
+1
Всі енергоресурси повинні коштувати стільки скільки вони коштують. Так працює економіка. Де в Європі використовують для опалення виключно газ? А у нас по селах до війни опалювали виключно газом ще з радянських часів. Це зараз почали трохи кумекати як переходити на тверде паливо. Тому, що раніше газ для населення це була політична справа. Свій не видобували тому шо кацапи не давали через своїх засланих козачків в українській владі, а свій качали в країни ЄС. На трубі сиділи наші підараси та мали свій зиск, а наприклад Німеччина на чолі із старою ****** мєркель від ***** отримувала газ по 200 баксів, а перепродувала по 800 в той час як для України він був по 400 - 500. Потім такі як жЮлька били себе в груди та кричали, що в Україні зубожіння та, щоб перекрити ціну на газ для населення субсидувала його беручи запозичення в МВФ та перекладаючи через газ ці гроші в кармани і свої і кацапських олігархів, ну тому ж що держава закуповувала газ по 400 - 500 басків, а борг перед МВФ звісно лягав на державу Україна. Про це можна писати і писати...
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17.09.2024 11:01
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Але коштувати він буде як повністю закуплений за кордоном та видобутий десь на Південному полюсі
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17.09.2024 10:34 Відповісти
Всі енергоресурси повинні коштувати стільки скільки вони коштують. Так працює економіка. Де в Європі використовують для опалення виключно газ? А у нас по селах до війни опалювали виключно газом ще з радянських часів. Це зараз почали трохи кумекати як переходити на тверде паливо. Тому, що раніше газ для населення це була політична справа. Свій не видобували тому шо кацапи не давали через своїх засланих козачків в українській владі, а свій качали в країни ЄС. На трубі сиділи наші підараси та мали свій зиск, а наприклад Німеччина на чолі із старою ****** мєркель від ***** отримувала газ по 200 баксів, а перепродувала по 800 в той час як для України він був по 400 - 500. Потім такі як жЮлька били себе в груди та кричали, що в Україні зубожіння та, щоб перекрити ціну на газ для населення субсидувала його беручи запозичення в МВФ та перекладаючи через газ ці гроші в кармани і свої і кацапських олігархів, ну тому ж що держава закуповувала газ по 400 - 500 басків, а борг перед МВФ звісно лягав на державу Україна. Про це можна писати і писати...
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17.09.2024 11:01 Відповісти
Все ви правильно пишете, погоджуюсь з кожним словом. Але...
Енергоресурси повинні коштувати стільки, скільки вони коштують, для тих хто при цьому отримує відповідну реальну оплату за свою працю. А у нас все це геть перекошено ще з часів радянщини
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17.09.2024 11:12 Відповісти
О! Так в цьому ж і справа! У нас ніколи не цінували ні мізки ні робочі руки. Навіть приватні підприємці думають, що якщо він підприємець то повинен він та його сім'я жити на широку ногу, а ті хто на нього працюють дев'ятий пуй без солі доїдати тому шо він підприємець. Він краще недоплатить роботязі, а ці гроші віднесе чиновнику чи мєнту, щоб вони закрили очі на його шахер-махер.
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17.09.2024 11:25 Відповісти
А раніше без цапського жити не могли... Йулечка, ти де, рятівниця косата???
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17.09.2024 10:49 Відповісти
Раніше потреби були зовсім інші. Про косату вону краще не нагадуйте, дуже прошу
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17.09.2024 10:52 Відповісти
Та ви шо? Це подається як досягнення слугориг? А як на мене, то і український газ мав би залишитися, бо такі великі міста як Донецьк, Маріуполь, Бахмут, Мелітополь, Бердянськ та інші окуповані ворогом, а ще декілька десятків просто розбиті і більше 8 мільйонів українців виїхали до Європи і їм тут газ не потрібен. Це скоріше всього не досягнення, а наслідки непрофесійних і навіть ворожих дій по відношенню до українців.
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17.09.2024 10:52 Відповісти
Він і одягся відповідно. Натякає, як Данілов до 24.02.22 - "Запасайтесь дровами!!!"
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17.09.2024 11:15 Відповісти
Бо абсолютно не закупили імпортного газу!
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17.09.2024 11:16 Відповісти
мы знаем, что ты имеешь прибыль за услуги хранения западного газа в наших хранилищах и всё ложишь себе в карманчики вместе с владой. а народонаселению - большой болт
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17.09.2024 12:10 Відповісти
Є державна таємниця , що охороняється краще ніж креслення ракети "Грім".
Це собівартість видобутку природнього газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до скалу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."

26.01.2021 .

СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.

"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
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17.09.2024 12:42 Відповісти

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