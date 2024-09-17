"Нафтогаз" планує пройти зиму за рахунок лише українського газу
НАК "Нафтогаз України" планує пройти майбутній осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.
Про це повідомив очільник компанії Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, "Нафтогаз" зумів наростити видобуток природного газу, а також має запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну", – сказав Чернишов.
Він уточнив, що для компанії це звичайна технологічна процедура, яку вона здійснює щороку.
Водночас голова "Нафтогазу" визнав низьку динаміку використання українських газових сховищ іноземними трейдерами.
"Нам хотілося б набагато більше, подекуди трейдери навіть щось забирають. Існують усім очевидні виклики, тому розраховуємо зараз переважно на свій (газ). А ми так і планували", – зазначив він.
Голова правління уточнив, що безпосередньо зараз динаміка "низька негативна", але підбивати підсумки необхідно наприкінці року.
Як повідомлялося, ще на початку серпня голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов наголошував, що компанія не планує імпортувати газ у цьому році.
Водночас у липні Україна та ЄБРР підписали угоду, за якою "Нафтогаз" отримає 200 млн євро для створення стратегічних резервів газу та підтримку енергетичної безпеки.
Загалом "Нафтогаз" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до опалювального сезону.
Водночас Чеернишов сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, які почали бити по об'єктах газової інфраструктури.
Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ
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