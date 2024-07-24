Через руйнування ТЕС "Нафтогаз" витратить менше газу для виробництва електроенергії взимку, – Чернишов

НАК "Нафтогаз України" зможе в повному обсязі забезпечити потреби електрогенерації у природному газі впродовж опалювального сезону 2024-2025 років, з урахуванням темпів відновлення пошкоджених блоків теплових електростанцій і підключення нових генеруючих потужностей.

Про це заявив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, яку приблизно потужність нам доведеться забезпечувати, це наша кухня. Зараз ці цифри не назву, тому що цей показник поступово збільшується. Але в нас є обсяги з суттєвим запасом, щоб реагувати на ці виклики. Ми бачимо, скільки станцій підключається зараз, бачимо, скільки технічних умов видаємо, і з головою покриваємо ці додаткові потреби", – сказав голова правління "Нафтогазу".

Чернишов зазначив, що обсяг газу, невикористаного через руйнування росіянами і зупинку блоків ТЕС, перекриє обсяг газу, який буде необхідний для нової генерації.

"Це рівняння (забезпечення газом електрогенерації, – ред.), розв'язання якого пов'язано з двома факторами. Перший – який обсяг буде потрібен новій генерації. Другий – який обсяг буде вивільнено з огляду на те, що не всю теплову генерацію буде відновлено. Мені здається, що другий параметр точно буде більшим за перший", – зауважив Чернишов.

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Як повідомлялося, найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК планує до жовтня цього року відновити 60-70% зруйнованої російськими атаками з березня цього року теплової генерації за відсутності нових обстрілів.

Станом на 22 липня 2024 року запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищили 10 млрд кубометрів. Із початку сезону, що розпочався з 1 квітня, країна закачала понад 2,5 млрд куб. м газу. До початку опалювального сезону запаси мають зрости до 13,2 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ