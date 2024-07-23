У ДТЕК обіцяють відновити до 70% потужностей ТЕС до зими, але скаржаться на відсутність допомоги

Енергохолдинг "ДТЕК" планує відновити 60-70% зруйнованої російськими атаками починаючи з березня цього року теплової генерації до жовтня поточного року.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, уточнивши, що умовою для досягнення такого показника є відсутність нових обстрілів, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо відновити 60-70% генерації, яку мали до обстрілів. Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%... Плануємо відновити до жовтня, знову-таки, за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу, а деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше", – розповів виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук уточнив, що наразі на всіх електростанціях енергохолдингу, крім обладнання, також істотно пошкоджено конструкції будівель.

"На наших станціях немає жодного даху, жодної стіни. За низьких температур навіть обладнання, яке ми відновимо, не працюватиме. Донори не фінансують роботи і не фінансують матеріали. А це зараз майже 70% вартості відновлення", – поскаржився топменеджер.

За словами Сахарука, наразі енергохолдинг веде роботи з відновлення генерації за рахунок власних коштів, а також завдяки отриманню невеликої кількості обладнання, яке за підтримки Міністерства енергетики України знімають зі старих станцій у Європі, але ці обсяги становлять лише 10-15% необхідного.

Виконавчий директор додав, що до кінця 2024 року ДТЕК планує вкласти у відновлення генерації 4 млрд грн на додаток до 1,3 млрд грн уже вкладених коштів. Водночас загальна потреба у фінансових ресурсах на відновлення генерації, за його словами, становить $350-400 млн, що втричі перевищує потреби минулого сезону, коли ДТЕК відновив 10 блоків, вклавши $110 млн.

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Як повідомлялося, раніше генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Станом на січень 2022 року встановлена потужність "ДТЕК Енерго" в тепловій генерації становила 13,3 ГВт.