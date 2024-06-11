"Трейдери можуть піти на ризик": "Нафтогаз" сподівається збільшити зберігання газу іноземних компаній

НАК "Нафтогаз України" сподівається, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, незважаючи на російські атаки, мішенню яких у тому числі стають об'єкти газової інфраструктури.

Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив у інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, у європейських трейдерів може виникнути "фізична потреба у використанні українських сховищ", оскільки запаси газу у європейських сховищах вже доволі високі після м’якої зими.

"Трейдери можуть піти на ризик", – сказав Чернишов, зауваживши, що зберігати газ на суднах у морі дорожче.

За словами Чернишова, "Нафтогаз" активно запрошує європейських клієнтів збільшити запаси палива в Україні, незважаючи на щонайменше сім атак Росії на його газову інфраструктуру за останні місяці.

Він нагадав, що Україна пропонує близько 10 мільярдів кубометрів у своїх підземних сховищах, це більше, ніж може запропонувати будь-яка інша країна на континенті на захід від Росії.

У "Нафтогазі" сподіваються, що іноземні трейдери закачають в українські сховища не менше 4 мільярдів кубометрів газу, порівняно із 2,5 мільярда кубометрів минулого року.

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Bloomberg зауважує, що досі європейські трейдери були обережні у цьому питанні через безпекові ризики, крім того вони очікують розширення спреду між літніми та зимовими цінами на газ, щоб зберігання газу стало прибутковішим.

Але деякі компанії вже зберігають газ в Україні, включаючи відомих трейдерів Trafigura Group, Gunvor Group і Vitol Group, а також французьку енергетичну компанію Engie SA, стверджують джерела агентства.

Trafigura і Gunvor відмовилися від коментарів, а Vitol не відповів на запит про коментар. Речник Engie заявив, що компанія має "дуже невелику кількість газу" в сховищах України, не уточнивши деталей.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ