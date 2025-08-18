БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини газ Дефіцит газу
258 5

Свириденко підтвердила плани імпортувати рекордний обсяг газу напередодні зими

Свириденко підтвердила плани імпортувати рекордний обсяг газу напередодні зими

Україна готується увійти в опалювальний сезон 2025-2026 років, накопичивши 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах, із яких 4,6 млрд кубометрів (35%) планують імпортувати.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, презентуючи Програму діяльності уряду, повідомляє БізнесЦензор.

Вона також додала, що уряд планує до кінця року додати ще 350 МВт нових генеруючих потужностей в енергомережу та посилити захист енергетичної інфраструктури,  зокрема від дронових і ракетних атак.

Читайте також: Ціни на газ у Європі впали до мінімумів за рік напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Раніше повідомлялось, що Норвегія виділила Україні ще $100 мільйонів на імпорт газу напередодні зими.

Виділені Норвегією кошти НАК "Нафтогаз України" отримає через Європейський банк реконструкції та розвитку. Їх мають витратити на закупівлю газу із західних джерел. Це вже другий транш допомоги від Норвегії на закупівлю газу Україною, попередній на аналогічну суму було виділено у березні 2025 року.

Автор: 

газ (8069) Газ України (9) імпорт (2403) Свириденко Юлія (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть імпортувати з Угорщини, а Угорщина імпортує з росії. Схемка що треба, всі в шоколаді.
показати весь коментар
18.08.2025 17:48 Відповісти
Все правильно. Тоді газ найдорожчий. ПРЕМЄР що ти скажеш.
показати весь коментар
18.08.2025 17:49 Відповісти
Мерц,де наші граші на газ?
показати весь коментар
18.08.2025 17:49 Відповісти
Дуже цікаво. На закупівлю газу Норвегія дає гроші як допомогу. А нафтогаз продає газ населенню. куди йдуть гроші, вторговані за газ?
показати весь коментар
18.08.2025 17:57 Відповісти
От дивлячись на її а там морда єлдака проглядається. У нас 30 років при владі були одні *********** ось чому у нас такій нікчемний рівень життя. І так далі можна довго говорити. В державі немає державотворців зато є багато типу політиків у вишиванках
показати весь коментар
18.08.2025 18:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 