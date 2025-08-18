Свириденко підтвердила плани імпортувати рекордний обсяг газу напередодні зими

Україна готується увійти в опалювальний сезон 2025-2026 років, накопичивши 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах, із яких 4,6 млрд кубометрів (35%) планують імпортувати.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, презентуючи Програму діяльності уряду, повідомляє БізнесЦензор.

Вона також додала, що уряд планує до кінця року додати ще 350 МВт нових генеруючих потужностей в енергомережу та посилити захист енергетичної інфраструктури, зокрема від дронових і ракетних атак.

Раніше повідомлялось, що Норвегія виділила Україні ще $100 мільйонів на імпорт газу напередодні зими.

Виділені Норвегією кошти НАК "Нафтогаз України" отримає через Європейський банк реконструкції та розвитку. Їх мають витратити на закупівлю газу із західних джерел. Це вже другий транш допомоги від Норвегії на закупівлю газу Україною, попередній на аналогічну суму було виділено у березні 2025 року.