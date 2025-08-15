Норвегія виділила Україні ще $100 мільйонів на імпорт газу напередодні зими

Норвегія виділяє Україні ще 1 мільярд норвезьких крон (близько $98 млн за поточним курсом) на імпорт газу напередодні зими.

Про це оголосив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляється на сайті норвезького уряду.

"Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити постачання електроенергії та тепла в Україні до чергової зими. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання", – зауважив міністр.

Виділені Норвегією кошти НАК "Нафтогаз України" отримає через Європейський банк реконструкції та розвитку. Їх мають витратити на закупівлю газу із західних джерел.

Це вже другий транш допомоги від Норвегії на закупівлю газу Україною, попередній на аналогічну суму було виділено у березні 2025 року.

В уряді Норвегії уточнили, що ця підтримка є частиною Норвезької програми Нансена для України. Загалом з 2022 року Норвегія виділила Україні на закупівлю газу 4,6 мільярда норвезьких крон.

Читайте також: Росія вдарила десятками дронів по інфраструктурі ГТС для імпорту газу із Азербайджану, – Міненерго

Як повідомлялося, на початку червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія може надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону.

13 серпня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і НАК "Нафтогаз України" підписали рекордну для України кредитну угоду на 500 млн євро, кошти спрямують на закупівлю газу.