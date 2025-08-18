Ціни на газ у Європі впали до мінімумів за рік напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Ціни на газ у Європі коливаються поблизу мінімального рівня з початку року – у понеділок зранку ф’ючерси на нідерландському хабі TTF торгуються на рівні 31,30 євро за МВт-год (-5% за тиждень).

Таким чином ринок реагує на політичний фон після переговорів Трампа з Путіним та очікування сьогоднішньої зустрічі Трампа із Зеленським і європейськими лідерами, повідомляє Bloomberg.

Наразі інвестори оцінюють імовірність домовленості, яка теоретично могла б послабити обмеження на російські енергоносії та в результаті збільшити загальну пропозицію на ринку.

Водночас швидких змін у фізичних потоках газу ЄС не очікує, оскільки блок узяв чіткий курс на відмову від російського імпорту до кінця 2027 року. Поряд з цим, уже з наступного року в регіон поступатимуть додаткові обсяги газу з США.

Читайте також: Норвегія виділила Україні ще $100 мільйонів на імпорт газу напередодні зими

При цьому, аналітики наголошують, що навіть "успішний" політичний трек навряд чи одразу переформатує баланс постачання в Європі. Водночас в короткостроковому періоді на котирування також впливає незапланована зупинка норвезького заводу Hammerfest LNG – якщо простій затягнеться, це може підтримати ціни.

Як повідомлялось раніше, запаси газу підземних сховищах України найнижчі за 12 років. При цьому обсяги закачування вдвічі вищі, ніж торік, що пов’язано, перш за все, з активним імпортом природного газу: в липні обсяги імпорту зросли до 833 млн кубометрів, найвищого рівня за майже два роки.

При цьому, для накопичення 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах до 1 листопада Україні потрібно закачати близько 3,2 млрд кубометрів у серпні-жовтні. Частину обсягів вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку. Крім того, Україні потрібно імпортувати близько 1,7 млрд кубометрів газу впродовж серпня-жовтня, що цілком реалістично з нинішніми темпами імпорту.