Запаси газу підземних сховищах України найнижчі за 12 років. При цьому обсяги закачування вдвічі вищі, ніж торік

Запаси природного газу в підземних сховищах газу України 5 серпня перевищили 10 млрд кубометрів. Таким чином, сховища заповнені на 32,3%.

Про це свідчать дані ExPro.

Як зазначається, цьогорічні запаси в сховищах залишаються найнижчими щонайменше за останні 12 років, проте відставання від минулого року скорочується. Вперше з початку року відставання опустилося нижче 10%.

Так, у порівнянні з минулим роком у підземних газосховищах зберігається на 9%, або 990 млн кубометрів, менше газу.

При цьому обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року: в липні цього року до українських підземних газосховищ закачано 1,69 млрд кубометрів природного газу, в 1,9 разів більше, ніж у липні 2024 року.

Також це найбільший місячний обсяг закачування газу до схвищ за два роки, з липня 2023 року.

На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн кубометрів на добу, в 1,8 разів вище, ніж на початку серпня 2024 року.

Загалом, із початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських сховищ закачано майже 4,65 млрд кубометрів природного газу, майже в 1,6 раза більше, ніж минулого року.

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов'язані, перш за все, з активним імпортом природного газу: в липні обсяги імпорту зросли до 833 млн кубометрів, найвищого рівня за майже два роки.

Із початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн кубометрів на добу. Як і в липні, основу частину природного газу імпортує "Нафтогаз України".

Для накопичення 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах до 1 листопада Україні потрібно закачати близько 3,2 млрд кубометрів у серпні-жовтні. Частину обсягів вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку. Крім того, Україні потрібно імпортувати близько 1,7 млрд кубометрів газу впродовж серпня-жовтня, що цілком реалістично з нинішніми темпами імпорту.

Як повідомлялося, наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.