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Україна вперше почала імпортувати газ з Азербайджану

Україна вперше імпортуватиме газ з Азербайджану

Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон, повідомляє пресслужба "Нафтогазу України".

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", – зазначив голова правління компанії Сергій Корецький.

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Як повідомлялося, минулого року обговорювалася можливіть транзиту нібито азербайджанського газу через Україну до Європи замість російського. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше мала бути залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС.

У підсумку із 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу після того, як сплив строк дії транзитної угоди з "Газпромом".

Через прогнозоване падіння доходів "Оператора ГТС" без транзиту російського газу, НКРЕКП підвищила тарифи на транспортування природного газу магістральними газопроводами у 2-4 рази.

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Азербайджан (202) газ (8043) Нафтогаз (3342)


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А в Болгарию газ из Азербайджана как попадает, через кацапию или Турцию?
Что-то не договаривают.
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28.07.2025 11:04 Відповісти
Азербайджанський газ іде через Турцію і заходить у трубопровід, якій побудували у Болгарії ЗА ГРОШИ ЕС.
дивитись карту.
ще у Турцію заводять сжатий газ в хранилище коло Сіліврі у мармуровому морі. Він теж попадає в газопровід
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28.07.2025 11:41 Відповісти
Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше мала бути залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС(((А також ще один приклад диверсифікації джерел фінансування, та зміцнення війскової машини 3.14",дерації.за рахунок українців)))
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28.07.2025 11:08 Відповісти
Тобто качаємо кацапський газ але під іншою назвою?
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28.07.2025 11:24 Відповісти
А той газ що раніше купляли в ЄС думаєте звідки, ну от просто? В ЄС газ з США, з Норвегії, Ірану та Раші. Американський газ контрактують наперед, решта вже з одних сховищ просто від європейських операторів.
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28.07.2025 11:31 Відповісти
Мы до сих пор качаем и рашенскую нефть. На 20 млн. баксов ежедневно.
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28.07.2025 11:49 Відповісти
Уже давно писали - нет в Азербайджане свободного от контрактов газа. Нет совсем. Это схема обхода санкций рашкой.
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28.07.2025 11:50 Відповісти
Тепер схема інша,тепер газ з кацапії ми будемо отримувати з Азербайджану.
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28.07.2025 12:03 Відповісти

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