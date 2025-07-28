Україна вперше почала імпортувати газ з Азербайджану
Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.
Першу тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон, повідомляє пресслужба "Нафтогазу України".
"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", – зазначив голова правління компанії Сергій Корецький.
Як повідомлялося, минулого року обговорювалася можливіть транзиту нібито азербайджанського газу через Україну до Європи замість російського. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше мала бути залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС.
У підсумку із 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу після того, як сплив строк дії транзитної угоди з "Газпромом".
Через прогнозоване падіння доходів "Оператора ГТС" без транзиту російського газу, НКРЕКП підвищила тарифи на транспортування природного газу магістральними газопроводами у 2-4 рази.
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Что-то не договаривают.
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ще у Турцію заводять сжатий газ в хранилище коло Сіліврі у мармуровому морі. Він теж попадає в газопровід