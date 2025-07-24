"Нафтогаз" позичив ще майже 5 мільярдів у державного банку на закупівлю газу

"Нафтогаз України" уклав нову кредитну угоду з державним "Укргазбанком" на суму 4,7 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає пресслужба компанії.

"Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими", – зазначив Корецький.

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Як повідомлялося, нещодавно "Нафтогаз" вже залучив кредит у розмірі 4,7 мільярда гривень у державного "Приватбанку", що ймовірно було лише початком подібних угод компанії з державними банками, оскільки запаси природного газу в українських підземних сховищах були виснажені за роки повномасштабної війни і залишаються найменшими за останні 12 років.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро, однак станом на травень були домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми.

На початку червня президент Володимир Зеленський розповідав про "позитивний сигнал" з боку Норвегії, яка могла б надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 мільярд євро, але про подальший розвиток переговорів у цьому напрямку не повідомлялося.