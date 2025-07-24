БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
146 2

"Нафтогаз" позичив ще майже 5 мільярдів у державного банку на закупівлю газу

"Нафтогаз України" уклав нову кредитну угоду з державним "Укргазбанком" на суму 4,7 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає пресслужба компанії.

"Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими", – зазначив Корецький.

Читайте також: "Нафтогаз" взяв рекордний кредит у "Приватбанку" на закупівлю газу

Як повідомлялося, нещодавно "Нафтогаз" вже залучив кредит у розмірі 4,7 мільярда гривень у державного "Приватбанку", що ймовірно було лише початком подібних угод компанії з державними банками, оскільки запаси природного газу в українських підземних сховищах були виснажені за роки повномасштабної війни і залишаються найменшими за останні 12 років.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро, однак станом на травень були домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми.

На початку червня президент Володимир Зеленський розповідав про "позитивний сигнал" з боку Норвегії, яка могла б надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 мільярд євро, але про подальший розвиток переговорів у цьому напрямку не повідомлялося.

Автор: 

газ (8041) газосховище (634) Нафтогаз (3341) Укргазбанк (267) опалювальний сезон (1168)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а прибуток що весь на зарплати уходить
показати весь коментар
24.07.2025 13:38 Відповісти
Нас дурять від того часу,коли Україна стала незалежною.Ще ніхто не оприлюднив дані,яка собівартість нашого газу і скільки добувають нашого газу,скільки в нас родовищ з яких уже йде газ.А цих родовищ кілька тисяч,і з кожного йде газ,як мінімум 100000 кубометрів в добу.На зиму нам потрібно 5-6 мільярдів газу.
показати весь коментар
24.07.2025 14:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 