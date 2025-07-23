"Нафтогаз" взяв рекордний кредит у "Приватбанку" на закупівлю газу

Група "Нафтогаз" залучила кредит у розмірі 4,7 мільярда гривень у державного "Приватбанку" на закупівлю газу напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає пресслужба компанії.

Він висловив сподівання, що також вдасться залучити кошти на придбання палива у міжнародних партнерів.

"Паралельно триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Вдячний керівництву "Приватбанку" за швидку реакцію на наш запит. Дякую Уряду за підтримку наших зусиль з підготовки до зими", — зазначив Корецький.

Своєю чергою у пресслужбі "Приватбанку" зауважили, що це найбільший наданий банком кредит на підтримку енергетики з початку повномасштабної війни.

Це перший кредитний договір між компаніями і найбільше фінансування, яке держбанк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабної війни.

Нагадуємо, що Нафтогаз диверсифікує джерела і маршрути постачання газу, що підвищує енергетичну безпеку та стійкість України в умовах повномасштабної війни. Компанія вже законтрактувала 440 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) в компанії ORLEN.

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Як повідомлялося, на початку червня президент Володимир Зеленський розповідав про "позитивний сигнал" з боку Норвегії, яка могла б надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 мільярд євро.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Втім, запаси природного газу в українських підземних сховищах були виснажені за роки повномасштабної війни і залишаються найменшими за останні 12 років.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще