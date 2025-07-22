БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
1 702 8

Росія знову завдала масованого удару по видобутку газу, є руйнування, – "Нафтогаз"

Росія знову завдала масованого удару по видобутку газу, є руйнування, –

В ніч на 22 липня російські війська завдали масованого удару по об’єктах газовидобутку в Україні.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає пресслужба компанії.

За його словами, лише на об’єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз" здійснено десятки ударів дронами, є руйнування, наразі триває ліквідація наслідків.

"Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", – заявив Корецький.

Читайте також: Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 мільярдів кубометрів. Але це найнижчий рівень за 12 років

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити.

Автор: 

газ (8036) видобуток (1819) Нафтогаз (3339) Укргазвидобування (939)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
взривайте нафтопровод зелені ненажерливі виродки....
показати весь коментар
22.07.2025 15:53 Відповісти
Як удари то по Українському видобутку, а як гроші пиляти так це приватне.
показати весь коментар
22.07.2025 15:54 Відповісти
Треба тарифи підняти для населення.
показати весь коментар
22.07.2025 16:00 Відповісти
Ударів у відповідь нажаль не буде. Ворог діє зовсім безкарно.
показати весь коментар
22.07.2025 16:10 Відповісти
Де відповідь по рашиських нафто і газопроводах, по залізницях які використовує ворог для війни, по нафтовому терміналі в новоросійську ?влада взагалі незрозуміло чим займаєтся, таке враження що те що творить ворог їм байдуже.
показати весь коментар
22.07.2025 16:11 Відповісти
Українська нація перетворюється у націю терпіл. Так і будемо чекати, поки ***** зруйнує усе живе навколо нас не надавши таких самих руйнувань на болотах.
показати весь коментар
22.07.2025 16:40 Відповісти
Зеленський з прутнем, це гангрена для України!!
Тільки ампутація!!
показати весь коментар
22.07.2025 16:52 Відповісти
Так стоп: останній раз все збили ж? Чи ви вже не знаєте де збрехали, а де ні
показати весь коментар
22.07.2025 16:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 