Росія знову завдала масованого удару по видобутку газу, є руйнування, – "Нафтогаз"
В ніч на 22 липня російські війська завдали масованого удару по об’єктах газовидобутку в Україні.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає пресслужба компанії.
За його словами, лише на об’єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз" здійснено десятки ударів дронами, є руйнування, наразі триває ліквідація наслідків.
"Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", – заявив Корецький.
Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити.
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