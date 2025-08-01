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Новини
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Імпорт газу в Україну за рік зріс у 16 разів

Імпорт газу в Україну за рік зріс у 16 разів

Імпорт природного газу в Україну за липень 2025 року зріс до найвищого за майже два роки рівня, з вересня 2023 року, досягнувши 833 млн кубометрів. Порівняно з червнем (539 млн кубометрів) обсяги імпорту зросли в 1,5 раза, а в порівнянні з липнем 2024 року (52 млн кубометрів) – у 16 разів.

Про це свідчать дані ExPro. 

Зростання обсягів імпорту природного газу в липні пов’язано з продовженням підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема, із закачуванням газу до підземних сховищ.

У липні структура імпорту змінилася, майже весь газ надходив до "митного складу" українських підземних газосховищ – 774 млн кубометрів, або 93% усього імпорту, з яких 3,4 млн кубометрів із використанням послуги short-haul. Крім того, близько 59 млн кубометрів (7%) імпортовано напряму до української ГТС.

"Нафтогаз України" в липні імпортував уесь природний газ до "митного складу" українських підземних сховищ. За оцінками ExPro, компанія протягом місяця імпортувала понад 90% усього імпорту. Решту газу імпортували приватні компанії.

Найбільше газу було імпортовано з Угорщини – 300 млн кубометрів, або 36% усього імпорту. Також поставки відбувалися зі Словаччини – 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі – 260 млн кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку – 5,1 млн кубометрів (0,6%).

Крім того, Трансбалканським маршрутом (з Болгарії через Румунію до України) наприкінці липня імпортовано незначний обсяг азербайджанського природного газу в рамках тестової угоди між "Нафтогазом" та SOCAR Energy Ukraine.

Загалом, Україна за сім місяців 2025 року збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд кубометрів.

Більшу частину природного газу імпортував "Нафтогаз" – майже 90%, приватні компанії – понад 10%. Найбільше газу цього року імпортовано з Угорщини – 1,47 млрд ккубометрів (50%), з Польщі – 760 млн кубометрів (25,95%), зі Словаччини – 698 млн кубометрів (23,85%) та з Трансбалканського напрямку – 5 млн кубометрів (0,2%).

Як повідомлялося, наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

Автор: 

газ (8048) імпорт (2389)


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Топ коментарі
+1
Найбільше газу було імпортовано з Угорщини - 300 млн кубометрів, або 36% усього імпорту. Також поставки відбувалися зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 млн кубометрів (31,2%)
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01.08.2025 16:48 Відповісти
+1
Стісняюсь спитать: а де мадьярщина та словаччина беруть газ для продажу Україні?
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01.08.2025 17:02 Відповісти
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І хто ж той експортер шо аидобуває нам газ???
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01.08.2025 16:45 Відповісти
Найбільше газу було імпортовано з Угорщини - 300 млн кубометрів, або 36% усього імпорту. Також поставки відбувалися зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 млн кубометрів (31,2%)
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01.08.2025 16:48 Відповісти
Стісняюсь спитать: а де мадьярщина та словаччина беруть газ для продажу Україні?
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01.08.2025 17:02 Відповісти
А в нас є вибір?
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01.08.2025 18:10 Відповісти
В 2022 Словаччина видобула 94 миллиона кубических метров
Мадяри видобувають 67 миллионов
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01.08.2025 17:05 Відповісти
Тобто мадяри видобувають 67, а продають 300? Кацапами і єрмаками від цієї схеми тхне так, що аж очі сльозяться. Невже немає на всю Україну того, хто зупинить на ремонт довбану трубу дружба?
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01.08.2025 17:43 Відповісти
А турецький потік??? 15,75 мільярда прокачки в рік.
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01.08.2025 17:48 Відповісти
Готуймося до підвищення тарифів на квас з 2026 року.
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01.08.2025 17:13 Відповісти
Слава Богу, хтось на 7-й рік спромігся донести протермінованому найвеличнішому їбанату, що газ треба закачувати в сховища влітку, а не взимку.
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01.08.2025 17:38 Відповісти
Та закачують вони як треба--гешефт на брехні і грабунку
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01.08.2025 17:51 Відповісти

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