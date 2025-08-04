Суд Відня дозволив "Нафтогазу" стягнути активи РФ в Австрії на 120 мільйонів євро

Районний суд Відня (Австрія) надав дозвіл українській групі "Нафтогаз" на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії ("Кримське рішення") на суму понад $5 мільярдів.

Зокрема, суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості РФ на території Австрії загальною вартістю понад 120 млн євро, які будуть продані через аукціон, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Черговий практичний крок на шляху до стягнення з росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи групи "Нафтогаз" в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все. Рано чи пізно", – прокоментував голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Інтереси "Нафтогазу" в Австрії представляє юридична фірма Dorda.

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Як повідомлялося, у квітні Суд Парижа визнав рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму в обсязі $5 млрд, і надав дозвіл на примусове стягнення боргу за цим рішенням з Росії.

В межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать Росії та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Що відомо про позов "Нафтогазу" проти Росії

Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

РФ відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму, відтак група ініціювала міжнародну кампанію зі стягнення іноземних активів РФ.

Арбітражний процес у справі тривав із 2016 року. "Нафтогаз" вимагав від РФ компенсувати вартість активів, захоплених під час окупації Криму, зокрема, спецдозволів на користування надрами, обладнання та інфраструктури, прав на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, часток у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.