Росія програла апеляцію у справі на $1,5 мільярда про захоплені в Криму активи "Ощадбанку"

Апеляційний суд Парижа відхилив апеляцію РФ та залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року, який зобов’язав країну-агресора компенсувати збитки, яких державний "Ощадбанк" зазнав внаслідок анексії Криму.

Таке рішення французький суд ухвалив 1 липня, передає пресслужба "Ощадбанку".

Також апеляційний суд вказав, що рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року є визнаним на території Франції та додатково стягнув із російської федерації 300 тис. євро судових витрат.

"Сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує $1,5 мільярда, і "Ощад" і в подальшому робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з РФ", – зазначила членкиня наглядової ради "Ощадбанку" Роза Тапанова.

У пресслужбі банку додали, що наразі триває робота для реалізації рішення арбітражного суду щодо російських активів в усіх можливих юрисдикціях.

"Ми розуміємо, що РФ ніколи добровільно не виконає рішення суду, і налаштовані на довгу боротьбу. Водночас ми впевнені, що переможемо, і Росія заплатить не тільки суму завданих збитків, але й відсотки за весь цей час. Окрім цього, ми продовжуємо збирати аргументовані докази для отримання компенсації від агресора за нові збитки, завдані під час активної фази війни, що розпочалась у 2022 році", – прокоментував заступник голови "Ощадбанку" Арсен Мілютін.

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Як повідомлялося, у листопаді 2018 року Арбітражний суд у Парижі ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь державного "Ощадбанку" $1,3 млрд у якості компенсації збитків, завданих банку внаслідок анексії Криму.

У квітні 2025 року "Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму 87 млн євро, які у майбутньому можна стягути як частину компенсації за втрачені кримські активи.

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