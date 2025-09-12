Держгеонадр оголосила аукціони з продажу спецдозволів на чотири нафтогазові ділянки за 516 мільйонів

Державна служба геології та надр України оголосила проведення дев'ятих аукціонів цього року, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами природного газу, нафти, конденсату й вільного газу.

Про це йдеться в повідомленні Держгаонадр.

Загальна початкова вартість лотів становить 516,55 млн грн.

Торги заплановані на 11 грудня 2025 року та проходитимуть на платформі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу", – зазначив голова Служби Олег Гоцинець.

Перелік ділянок надр, що запропоновані на дев'яті аукціони 2025 року, наступний:

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики оголосило конкурси на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Межигірської та Свічанської ділянок надр, що належать до Західного нафтогазоносного регіону України.

Нагадаємо, з 3 вересня в Україні введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Його метою є створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.