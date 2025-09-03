В Україні запустили державний реєстр нафтових і газових свердловин. ІНФОГРАФІКА

Відсьогодні, 3 вересня, в Україні введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Його метою є створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби геології та надр України.

Як зазначається, Реєстр містить інформацію про понад 12,5 тис. свердловин, серед яких діючі, законсервовані, контрольно-спостережні й інші.

Реєстр є складовою частиною Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами.

"Відтепер надрокористувачам не потрібно подавати документи в паперовій формі для реєстрації паспорта свердловини. Вся обробка інформації, що формується в процесі діяльності користувачів надр, здійснюватиметься онлайн", – заяввив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Внесенню до реєстру підлягає інформація про свердловини, що перебувають на балансі підприємств, які видобувають нафту й газ, проводять роботи з буріння нафтових та газових свердловин і ведуть спостереження за їх станом.

Для реєстрації свердловини заявник засобами Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами подає заяву, необхідну інформацію про неї й електронну копію паспорта свердловини.

У разі змін, що виникають у процесі експлуатації свердловини, або зміни її власника чи користувача, заявник подає заяву й відомості для внесення змін. Оновлення даних буде здійснено протягом 15 робочих днів.

Витяг з реєстру формуватиметься виключно за допомогою електронного інтерфейсу.

Доступ до відкритої інформації Державного реєстру нафтових і газових свердловин здійснюється на безоплатній основі.

