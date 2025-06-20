"Нафтогаз" активізує пошук газових родовищ на заході України. Розпочати буріння планують вже наступного року

Державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км у західному регіоні України.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує пресслужба компанії.

Ха його словами, в умовах обстрілів критичної інфраструктури, розвиток видобутку на заході є важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки держави.

"Тривалий час цей регіон не був у фокусі через виснаженість покладів – у порівнянні зі сходом його вважали менш перспективним. Та сучасна сейсморозвідка відкриває нові можливості: дозволяє точніше виявляти газ там, де це було неможливо раніше. Очікуємо, що результати нових досліджень дозволять розпочати буріння вже в 2026-2027 роках", – зазначив Корецький.

Він додав, що протягом 2019-2023 років "Укргазвидобування" вже опрацювало близько 1 600 кв. км 3D-сейсміки в регіоні. Це дозволило закласти понад 10 нових свердловин, а чотири з них дали початкові дебіти на рівні 80-270 тисяч кубометрів газу на добу. Корецький зауважив, що ці показник можна вважати визначними для регіону, де видобуток газу розпочався ще у 1912 році.

Він додав, що загалом за останні п’ять років "Укргазвидобування" наростило запаси в регіоні на 2,4 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування" втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Станом на квітень частково його вже відновили, заявляли у пресслужбі компанії.