"Укргазвидобування" за чотири місяці ввело в експлуатацію 24 нові свердловини

Упродовж січня-квітня 2025 року АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 24 нові свердловини, демонструючи динамічне зростання видобутку газу.

Про це повідомив т.в.о. гендиректора компанії Сергій Лагно під час виступу на міжнародній нафтогазовій конференції.

За його словами, "Укрбургаз" встановив новий рекорд із проходки – за 4 місяці пробурено на 38% більше, ніж за аналогічний період торік.

"На жаль, ми теж є заручниками війни: нам доводиться не лише видобувати газ, а й ліквідовувати наслідки руйнувань. росія цілеспрямовано атакує інфраструктуру газовидобутку, а процес відновлення потребує спеціального обладнання й часу", – сказав очільник "Укргазвидобування".

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Як повідомлялося, "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", в першому кварталі цього року встановило новий рекорд із буріння – 107 136 метрів.