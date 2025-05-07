"Укргазвидобування" встановило новий рекорд із буріння свердловин

"Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", в першому кварталі цього року встановило новий рекорд із буріння – 107 136 метрів.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Як зазначається, це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у третьому кварталі 2024 року (102 866 м).

Найрезультативнішим місяцем став березень – 41 229 метрів проходки, що на 6 929 метрів більше за плановий показник (34 300 м). Таким чином, було перевершено і місячний рекорд, встановлений у квітні 2024 року (40 059 м).

Як повідомлялося, "Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.