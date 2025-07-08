"Укргазвидобування" запустило нову свердловину з рекордним дебітом у 383 тисячі кубометрів на добу

"Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину з високим дебітом.

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

"Запустили нову високодебітну свердловину. Вона дає рекордні 383 тис. кубометрів газу на добу. Це похилоскерована розвідувальна свердловина глибиною майже 5,7 км", – розповів Корецький.

Він додав, що всі роботи виконано на півтора місяці раніше від плану.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км у західному регіоні України.

До того стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 24 нові свердловини, демонструючи динамічне зростання видобутку газу.