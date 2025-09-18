Українські дрони вдарили по Волгоградському НПЗ і заводу "Газпрому" у Башкортостані (оновлено)

Індустрія дронів

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО) у ніч на 18 вересня вразили Волгоградський нафтопереробний завод ("ЛукОйл-Волгограднефтепереработка") у РФ.

За попередніми даними, підприємство зупинило роботу, йдеться у повідомленні ССО.

Цей НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ і є найбільшим виробником паливо-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі, зазначається у повідомленні. Його річний обсяг переробки становить 15,7 млн тонн, що дорівнює 5,6% від усієї переробки нафти в Росії. Деталі наслідків удару уточнюються, додали у ССО.

За інформацію російського пабліку "Shot", над південною частиною Волгограда прогриміло до 15 вибухів. Водночас інші російські ЗМІ повідомлять, що на НПЗ зафіксовано пожежу.

Також цієї ночі ЗСУ завдали удару по Салаватському нафтопереробному заводу "Газпрому" ("Газпром нефтехим Салават") у Башкортостані, заявив голова російського регіону Радій Хабіров. За його словами, на підприємстві спалахнула пожежа.

Згодом у СБУ підтвердили, що українські далекобійні дрони долетіли до Башкортостану та атакували один з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів у Росії – "Газпром нефтехим Салават", передає Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело у спецслужбі.

"За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут", – уточнив співрозмовник агентства.

Він додав, що на території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму.

Раніше повідомлялось, що експорт російської нафти морем різко впав після ударів українських безпілотників, яку уразили ключові експортні порти на Балтійському морі.