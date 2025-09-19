По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который корректировал атаки РФ по электроподстанциям Сумщины

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, который наводил воздушные атаки оккупантов по Сумам.

Контрразведка СБУ задержала его в июле 2024 года по месту жительства, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленником является завербованный врагом 42-летний работник местного предприятия. Во внимание оккупантов мужчина попал как автор прокремлевских комментариев в Телеграм-каналах.

После инструктажа от ФСБ фигурант фиксировал на гугл-картах электроподстанции, которые рашисты планировали уничтожить, чтобы обесточить прифронтовой город. Надеясь "обойти" украинскую ПВО, агент отслеживал радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.

Кроме этого, сразу после объявления воздушных тревог злоумышленник начинал следить за работой мобильных огневых групп, обороняющих Сумы.

Во время обыска у него изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором от фсб. На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным в государственной измене.

