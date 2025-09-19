За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який коригував атаки РФ по електропідстанціях Сумщини

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який наводив повітряні атаки окупантів по Сумах.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні 2024 року за місцем проживання, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисником є завербований ворогом 42-річний працівник місцевого підприємства. До уваги окупантів чоловік потрапив як дописувач прокремлівських коментарів у Телеграм-каналах.

Після інструктажу від ФСБ фігурант фіксував на гугл-картах електропідстанції, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити прифронтове місто. Сподіваючись "оминути" українську ППО, агент відстежував радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

Крім цього, відразу після оголошення повітряних тривог зловмисник починав стежити за роботою мобільних вогневих груп, що обороняють Суми.

Під час обшуку у нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором від фсб. На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді.

Також читайте: Збирали дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині: затримано чотирьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж