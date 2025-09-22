Передавали РФ українські SIM-карти для дронів: на Київщині СБУ затримала двох чоловіків, зокрема експравоохоронця. ФОТОрепортаж
У Київській області затримано двох російських агентів, які на замовлення ФСБ переправляли на територію РФ українські SIM-карти для ворожих дронів.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
"Завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.
Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Ще одним завдання агентури РФ було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" вітчизняних операторів.
СБУ викрила розвідактивність, задокументувавши агентів та затримавши їх.
Під час обшуків у зловмисників вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також у них виявили підготовлені до "трафіку" в РФ мобільні картки.
Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі проводять слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.
А скільки вже таких упоротих на ТОТ, як важко буде звільнити ті території. Та що звільнити, мізки на місце повернути. Це як молодим. А ось зі стариками як? Бо коли орки видають їм пенсію в 16 000 фублів і в перерахунку на грн, це ~7-8000 - то вони про Україну вже ніяк не мріють.