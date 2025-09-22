УКР
Передавали РФ українські SIM-карти для дронів: на Київщині СБУ затримала двох чоловіків, зокрема експравоохоронця. ФОТОрепортаж

У Київській області затримано двох російських агентів, які на замовлення ФСБ переправляли на територію РФ українські SIM-карти для ворожих дронів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

"Завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

Передавали sim-картки для дронів РФ. СБУ затримала чоловіків

Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Ще одним завдання агентури РФ було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" вітчизняних операторів.

СБУ викрила розвідактивність, задокументувавши агентів та затримавши їх.

Передавали sim-картки для дронів РФ. СБУ затримала чоловіків

Під час обшуків у зловмисників вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також у них виявили підготовлені до "трафіку" в РФ мобільні картки.

Передавали sim-картки для дронів РФ. СБУ затримала чоловіків

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі проводять слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.

+11
Чергові мерзенні гниди...
22.09.2025 10:09 Відповісти
+7
А чому взагалі на час війни не заблокувати взагалі ноери які знаходяться на окупованих теріторіях?
22.09.2025 10:10 Відповісти
+4
Військовий стан в країні! Шкода що нема смертної кари! Був би один приклад розстрілу на місці і у багатьох зрадників пропало би бажання торгувати Батьківщиною.
22.09.2025 10:10 Відповісти
