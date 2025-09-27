РУС
Новости Обстрелы Виннитчыны
1 392 1

Оккупанты атаковали дронами Виннитчину: есть попадания по критической инфраструктуре

взрывы, дым

В ночь на субботу, 27 сентября, российские захватчики атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

"Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - сообщила чиновница.

беспилотник (4320) Винницкая область (1106) атака (547)
Я все розумію, але у мене залишається велике питання: " Як ворожі шахеди пролетіли пів України і поцілили по критичній інфраструктурі у Вінниці?". Складається таке враження, що їх запустили десь з Хмиельниччини.
27.09.2025 07:50 Ответить
 
 