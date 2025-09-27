1 392 1
Оккупанты атаковали дронами Виннитчину: есть попадания по критической инфраструктуре
В ночь на субботу, 27 сентября, российские захватчики атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.
"Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - сообщила чиновница.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділля16
показать весь комментарий27.09.2025 07:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль