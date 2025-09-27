Оккупанты атаковали дронами Виннитчину: есть попадания по критической инфраструктуре

В ночь на субботу, 27 сентября, российские захватчики атаковали Винницкую область дронами. Есть попадания в критическую инфраструктуру.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

"Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - сообщила чиновница.

