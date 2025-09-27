РУС
Враг нанес удар по критической инфраструктуре на Виннитчине

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

В результате массированной вражеской атаки ночью 27 сентября в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру и поврежден жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"По последним данным пострадавших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено.

"Без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы", - добавила Заболотная.

Миколаївська обл - в нас наче без попадів
27.09.2025 07:30 Ответить
Той гадський "неміраFF" чогось не обстрілюють, цивільні Люди страждають...
27.09.2025 07:49 Ответить
 
 