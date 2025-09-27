Враг нанес удар по критической инфраструктуре на Виннитчине

В результате массированной вражеской атаки ночью 27 сентября в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру и поврежден жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"По последним данным пострадавших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено.

"Без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы", - добавила Заболотная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали дронами Винницкую область: есть попадания по критической инфраструктуре