1 202 2
Враг нанес удар по критической инфраструктуре на Виннитчине
В результате массированной вражеской атаки ночью 27 сентября в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру и поврежден жилой дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
"По последним данным пострадавших, травмированных нет", - говорится в сообщении.
По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено.
"Без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы", - добавила Заболотная.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий27.09.2025 07:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Петр Пустота
показать весь комментарий27.09.2025 07:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль