Повреждено здание Института кардиологии в Соломенском районе, там погибли два человека, - ГСЧС (обновлено)
Утром 28 сентября враг продолжает атаковать Киев ударными дронами, поступает информация о последствиях утренней атаки.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Соломенском районе пожар в нежилой застройке. В Дарницком обломки упали на территорию детсада.
"По предварительной информации, в Святошинском районе обломки упали на жилой дом.
Экстренные службы направляются на место", - уточнил глава города.
Также отмечается, что в Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие.
"По уточненной информации, в Святошинском районе обломки упали во двор жилого дома. Горели несколько авто. Пожар оперативно потушили", - добавил Кличко.
Обновленная информация
Как впоследствии уточнили в ГСЧС, в Соломенском районе повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зробити це можна швидко і просто: припинити повністю фінансування. На бла-бла-бла витрачаються мілліардні внески... на вираження занепокоєння? Мертвого припарками не воскресить.