Повреждено здание Института кардиологии в Соломенском районе, там погибли два человека, - ГСЧС (обновлено)

Утром 28 сентября враг продолжает атаковать Киев ударными дронами, поступает информация о последствиях утренней атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Соломенском районе пожар в нежилой застройке. В Дарницком обломки упали на территорию детсада.

"По предварительной информации, в Святошинском районе обломки упали на жилой дом.
Экстренные службы направляются на место", - уточнил глава города.

Также отмечается, что в Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие.

Также читайте: Целая улица повреждена в результате атаки РФ на Киев. ВИДЕО

"По уточненной информации, в Святошинском районе обломки упали во двор жилого дома. Горели несколько авто. Пожар оперативно потушили", - добавил Кличко.

Обновленная информация

Как впоследствии уточнили в ГСЧС, в Соломенском районе повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе.

28.09.2025 08:37 Ответить
тр дав цілком влучну оцінку "діяльності" оон, яка працює фактично на себе. Настав час цю ........цію закрити, сама вона не здатна на реальні дії.
Зробити це можна швидко і просто: припинити повністю фінансування. На бла-бла-бла витрачаються мілліардні внески... на вираження занепокоєння? Мертвого припарками не воскресить.
28.09.2025 08:59 Ответить
Палати повинна інфоаструктура маськви, пітєр, ростова, саратова, волгограда та інших міст оркостану.
28.09.2025 08:40 Ответить
Ворог нищить Україну ,а тим часом нашою територією проходить нафтопровід яким рашисти експортують нафту в "дружні" нам Угорщину і Словачину заробляючи щорічно на війну 7 мільярдів євро і нічого.
28.09.2025 08:45 Ответить
Таке буде продовжуватися, доки цґлі вулиці не горітимуть у мацкві.
28.09.2025 08:46 Ответить
Нажаль "фламінго" полетіли у вирій,чи "фла міндічі".
28.09.2025 09:04 Ответить
Цікаво, що було помередження про атаку дрогами, і жодного попередження про зліт бомбардувальників з ракетами - штати перестали надавати нам розвідінформауію? То трамп таки вмив руки? Зє знову набрехав про потужні домовдленості
28.09.2025 09:13 Ответить
 
 