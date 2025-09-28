Целая улица повреждена вследствие атаки РФ на Киев, есть значительные разрушения в домах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Из-за атаки РФ на Киев значительные повреждения получила целая улица.

Как видно из кадров, масштабы разрушений просто ужасные. Утверждается, это кадры отсняты в районе Борщаговки, но официальной информации на данный момент нет.

По данным местных властей, в Святошинском зафиксировано падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.

Также в сети появилось фото, где видно, что некоторые дома практически разрушены.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.