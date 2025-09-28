Целая улица повреждена вследствие атаки РФ на Киев, есть значительные разрушения в домах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Из-за атаки РФ на Киев значительные повреждения получила целая улица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Как видно из кадров, масштабы разрушений просто ужасные. Утверждается, это кадры отсняты в районе Борщаговки, но официальной информации на данный момент нет.
По данным местных властей, в Святошинском зафиксировано падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.
Также в сети появилось фото, где видно, что некоторые дома практически разрушены.
Подробно о последствиях сегодняшней атаки РФ на Киев читайте по ссылке.
Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.
А так як зараз, коли дві області, через які наймасовіше заходять.дрони, небо ее контролюють взагалі(Чернігівщина, Сумщина)!
Саме тут має працювати ************.ппо і діяти всі ******* програми захисту неба. А ще варто варто відпрацювати області на наявність.навідників і ждунів, мутних людей, які ніде не працюючі, мають ьабло з невідомих джерел.
Попереду довга і холодна зима. І якщо її переживемо, то це не буде означати, що закінчилася війна. Зе марафоном вас не захистить. Краще живеться тим 10 мільйонам, що встигли виїхати до затишної Європи. Непогано міндічам, чернишовим, шурмам, шефірам, аристиовичам, резніковим, що заради і завдяки вам збагатилися і спокійно собі живуть за кордоном.
Давайте думати про те, що робити зараз і негайно.
І не варто звинувачувати всіх, роблячі декого святим, хоч там по брови своїх не менш потужних гріхів.
Перші кроки, які зробила зелена влада - це розікрали запаси зерна і захисні маски. Всі бюджетні гроші були закатані в асфальт під пісні і пляски наріду 73%. Брехали, що нападу не буде і продовжували відводити віська, знищили системи ППО, які були відновлені вилученням клістронів і зупинки фінансування СД-300 та "Кільчені". Всі розвідки світу криком кричали про підготовку до нападу, а Боневтік Потужно Брехливий лив на них бруд і брехав та кликав всіх на шашлики, не ввівши військовий стан і не віддав наказ військовим при ступити до захисту держави.
Потім допомога США на 150 мільярдів доларів США, аналогічна допомога інших країн, що дало можливість прибарахлитися тільки оточенню Боневтіка і вкрасти гроші та вивести їх в офшори через шифірів та інших слуг, а наріду брехали через марафон і подоляцькі помийки. Потім брехня про "паляниці", "довгі Нептуни" і "Фламінго" і нуль якихось дій. Що робити далі? Запитайте у 73% і тієї влади на місцях, яку через 73% поставили Боневтіки - колишні регіонали і корупціонери, що були люстровані. А винні США, ЄС, та інші, що відмовляються фінансувати міндічів, шурмів, зелів та інших. Все це результат тих дій, починаючи з 2019 року. Можу ще повангувати, що коли настане більший гаплик, то простой мальчік від наріду скаже, що його тут хочуть вбити бандерівці, візьме валізу і втече до своїх батьків. Думаю ви знаєте де вони патріотично переховуються від обстрілів. А за ним втечуть і його ефективні менеджери і ті, що "потужно захищали країну".
Ні.
То нах...я постійно товки воду в ступі коли є сьогодні яке треба захищати, і ще більш надійно захисти завтра...
Ось момент прильоту російської авіабомби ФАБ-500 з модулем УМПК у пустир прямо перед українським "мавіком", що зафільмував це https://x.com/StaVlb/status/1971989506653147348?t=a4Fb4ymtPTV4zH2E8Sxa2w&s=19 відео.
На пальцях поясню чому ти йолуп. Дійсно, бомбу можна увести у безлюдне місце, але для цього потрібно підмінити координати цілі, тобто координати цілі вивести у безлюдне місце. Для цього потрібно ЗНАТИ координати цілі, які були введені у "мозок" бомби. Москалі же їх не друкують в газетах, не оприлюднюють на сайтах... Так і хочеться спитати: як воно жити без мозку?
Зараз час не для особистих амбіцій, а для надійного захисту України і людей надійних і більш професійних в цій справі.
В людях варто роздивлятись в лупу не те, чи він вам конкурент і наскільки, а те наскільки він відданий Україні і здатний організувати її захист.
Заїїї...али своїми рейтингами контори пінчука і іншої олігархічної шушери.
Всі справжні рейтинги влади саме зараз на вулицях наших палаючих сіл і міст КРАПКА
Спробуйте те саме написати але без особистих образ на відому адресу.
Слава Богу в кожного є вже свій внутрішній рейтинг який пінчукам коломойшар мордорофону не замалювати, хіба він стане іншим але виключно шляхом дій захисту України для всіх хто так прагне влади!
Судити про це можна коли їх буде стільки скільки кацапских дронів в небі.