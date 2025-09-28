РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Атака беспилотников на Киев
15 476 52

Целая улица повреждена вследствие атаки РФ на Киев, есть значительные разрушения в домах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Из-за атаки РФ на Киев значительные повреждения получила целая улица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Как видно из кадров, масштабы разрушений просто ужасные. Утверждается, это кадры отсняты в районе Борщаговки, но официальной информации на данный момент нет.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

По данным местных властей, в Святошинском зафиксировано падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.

Также в сети появилось фото, где видно, что некоторые дома практически разрушены.

Борщагівка після обстрілу

Подробно о последствиях сегодняшней атаки РФ на Киев читайте по ссылке.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.

Автор: 

Киев (26151) обстрел (29722)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
На москву вже летить ,як гундосе чмо вчора ******** своїм брехливим ротом?
показать весь комментарий
28.09.2025 08:14 Ответить
+25
Покажить це в ООН тощо. Хоча контора кончена. Навіть фільм резні з нагрудних камер хамасівців який самі араби ж і знамали коли вперлись до Ізраїлю не подіял на гутерішей та іншу сволоту.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:08 Ответить
+19
та їм ***** все крім зп
показать весь комментарий
28.09.2025 08:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покажить це в ООН тощо. Хоча контора кончена. Навіть фільм резні з нагрудних камер хамасівців який самі араби ж і знамали коли вперлись до Ізраїлю не подіял на гутерішей та іншу сволоту.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:08 Ответить
та їм ***** все крім зп
показать весь комментарий
28.09.2025 08:10 Ответить
Не так. Це така політика - 1) роби двіж 2) висловлюй занепокоєння 3) нікуя не делай корисного. Кофі Аннан за підготовку резні тутсі в Руанді отримав Нобелівську премію миру. Тому що розумівся на політиці.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:45 Ответить
ООН це терористична організація
показать весь комментарий
28.09.2025 08:20 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 08:36 Ответить
гутериш - это махровый коммуняка и советский агент ещё с конца 1970-х гг.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:26 Ответить
Просто, міндіч образився на НАБУ, і показав всім, йух замість "фламінго"...
показать весь комментарий
28.09.2025 08:18 Ответить
На москву вже летить ,як гундосе чмо вчора ******** своїм брехливим ротом?
показать весь комментарий
28.09.2025 08:14 Ответить
ні фуя собі уламки..
показать весь комментарий
28.09.2025 08:16 Ответить
Дрони задовбують Київ - немає надійного захисту
показать весь комментарий
28.09.2025 08:16 Ответить
Є. Це перехоплювачі дронів які показує кожен день Стерненко. Але держава не фінансує. Бо держава до миру готується і до виборів. Вже чуби один одному рвуть за крісла і соцопитування проводять за кого хочете голосувать. Хочеться цим опитуваам сокиру в голову ввігнати
показать весь комментарий
28.09.2025 08:24 Ответить
Я бачив як той дрон 2 рази пролетів біля шахеда і той полетів собі далі....розсказувати то одне в результат то інше......
показать весь комментарий
28.09.2025 08:34 Ответить
Ага. Посвисти мені тут. З такої висоти шахеда ледве видно а дрон-перехоплювач разів в десять менший за шахеда і ти його побачив? Ти прям як соколиний глаз?
показать весь комментарий
28.09.2025 08:41 Ответить
Свистіти то твоя справа ...Гугл тобі в поміч...
показать весь комментарий
28.09.2025 08:56 Ответить
І хто ж це Зеленському чуба рве?
показать весь комментарий
28.09.2025 09:08 Ответить
Все тому, що щахищати Україну потрібно з Чернігівщини, Сумщини Харьківщин ...Одесчини.
А так як зараз, коли дві області, через які наймасовіше заходять.дрони, небо ее контролюють взагалі(Чернігівщина, Сумщина)!
Саме тут має працювати ************.ппо і діяти всі ******* програми захисту неба. А ще варто варто відпрацювати області на наявність.навідників і ждунів, мутних людей, які ніде не працюючі, мають ьабло з невідомих джерел.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:25 Ответить
Дебілам це не зрозуміти нажаль....
показать весь комментарий
28.09.2025 08:36 Ответить
Україну потрібно було захищати з 2019 року: збільшувати випуск ракет, дронів, систем ППО, будувати бомбосховища і укріплення на кордонах, а не закатувати всі бюджетні гроші в асфальт і брехати, брехати і піаритись, потихеньку узурпувати все і роз'їдати державу зсередини корупцією та мародертством. Що не призначенець команди Зе - так обов'язково корупціонер і мародер, вкраде більше мільярда і до Європи і жодного переслідування. А сам Боневтік одягне військову форму і для не служивши і зачитує патріотичні речі та призначає нам ворогів, то США, то Європу, то ООН, а він тут ні до чого. Киянам, які потрапили під ці обстріли одужання, шукати прихисток, бо від влади буде нуль, як і іншим громадянам, які сьогодні потрапили під ці руйнівні обстріли.
Попереду довга і холодна зима. І якщо її переживемо, то це не буде означати, що закінчилася війна. Зе марафоном вас не захистить. Краще живеться тим 10 мільйонам, що встигли виїхати до затишної Європи. Непогано міндічам, чернишовим, шурмам, шефірам, аристиовичам, резніковим, що заради і завдяки вам збагатилися і спокійно собі живуть за кордоном.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:46 Ответить
Не думаю, що раціо в тому, щоб постійно терти про те що відбулось в 19 році.
Давайте думати про те, що робити зараз і негайно.
І не варто звинувачувати всіх, роблячі декого святим, хоч там по брови своїх не менш потужних гріхів.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:56 Ответить
Давайте проаналізуємо, що було в 2019 році і що робилося до цього часу. Коротко: починаючи з 2019 року влада розміновувала мінні поля і заміновані мости - виходу з Криму, відводила наші війська на сході з 20 дільниць, знищала всі ракетні програми Нептун, Сапсан, Вільтху та інші, заарештувала всі військові катери, зупинила їх виробництво, а керівництво посадило до в'язниці. Було зупинено виробництво бронежилетів, шоломів, а генералів Марченко і Павловського посаджено до в'язниці. Було скорочення армії на 40 тисяч, розформована танкова частина, що прикривала Київ. Було порушено сотні кримінальних справ на опозицію, а всі вороги, які після революції Гідності втекли до росії повернулися, серед них потужний менеджер Зе портнов, щоб готувати закони і донищувати Україну.
Перші кроки, які зробила зелена влада - це розікрали запаси зерна і захисні маски. Всі бюджетні гроші були закатані в асфальт під пісні і пляски наріду 73%. Брехали, що нападу не буде і продовжували відводити віська, знищили системи ППО, які були відновлені вилученням клістронів і зупинки фінансування СД-300 та "Кільчені". Всі розвідки світу криком кричали про підготовку до нападу, а Боневтік Потужно Брехливий лив на них бруд і брехав та кликав всіх на шашлики, не ввівши військовий стан і не віддав наказ військовим при ступити до захисту держави.
Потім допомога США на 150 мільярдів доларів США, аналогічна допомога інших країн, що дало можливість прибарахлитися тільки оточенню Боневтіка і вкрасти гроші та вивести їх в офшори через шифірів та інших слуг, а наріду брехали через марафон і подоляцькі помийки. Потім брехня про "паляниці", "довгі Нептуни" і "Фламінго" і нуль якихось дій. Що робити далі? Запитайте у 73% і тієї влади на місцях, яку через 73% поставили Боневтіки - колишні регіонали і корупціонери, що були люстровані. А винні США, ЄС, та інші, що відмовляються фінансувати міндічів, шурмів, зелів та інших. Все це результат тих дій, починаючи з 2019 року. Можу ще повангувати, що коли настане більший гаплик, то простой мальчік від наріду скаже, що його тут хочуть вбити бандерівці, візьме валізу і втече до своїх батьків. Думаю ви знаєте де вони патріотично переховуються від обстрілів. А за ним втечуть і його ефективні менеджери і ті, що "потужно захищали країну".
показать весь комментарий
28.09.2025 09:11 Ответить
Задля об'єктивності, в 19-му році мало ще хто здогадувався про ту роль, яку можуть зіграти дрони в майбутніх військових конфліктах.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:04 Ответить
Не потрібно когось виправдовувати по ефективності дронів. В 2022 році значну перевагу мали гармати і бронетехніка, а розмінований Чонгар і відведені війська дали їм можливість наблизитися до великих міст і сьогодні їх обстрілювати впритул, використовуючи і дрони і КАБи. Не було фортифікацій для військових, як кацапи зробили лінію "суровікіна", а були переможні відоси і ЗСУ ворог розстрілював сотнями тисяч снарядів в день на відкритій, не підготовленій місцевості. А потім Найпотужніший Генералісімус Всесвіту звільнив Залужного і 16 генералів генштабу і що? Допомогло? Як там фортиеці Бахмут та інші?
показать весь комментарий
28.09.2025 09:16 Ответить
Скажіть, є в нас машина часу? Ми можемо повернутися в 2014 рік? А в 2019? А в 2022 рік?
Ні.
То нах...я постійно товки воду в ступі коли є сьогодні яке треба захищати, і ще більш надійно захисти завтра...
показать весь комментарий
28.09.2025 09:21 Ответить
високоточне кацапняве - на комаріний писк бьє
показать весь комментарий
28.09.2025 08:21 Ответить
Це не Київ. Це передмістя Борщагівки
показать весь комментарий
28.09.2025 08:21 Ответить
За допомогою засобів РЕБ вдається відхиляти траекторію ворожих плануючих бомб, спрямовуючи їх у безлюдні місця.
Ось момент прильоту російської авіабомби ФАБ-500 з модулем УМПК у пустир прямо перед українським "мавіком", що зафільмував це https://x.com/StaVlb/status/1971989506653147348?t=a4Fb4ymtPTV4zH2E8Sxa2w&s=19 відео.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:25 Ответить
щоб писати таку маячню потрібно були йолупом 100ЛВЛ.
На пальцях поясню чому ти йолуп. Дійсно, бомбу можна увести у безлюдне місце, але для цього потрібно підмінити координати цілі, тобто координати цілі вивести у безлюдне місце. Для цього потрібно ЗНАТИ координати цілі, які були введені у "мозок" бомби. Москалі же їх не друкують в газетах, не оприлюднюють на сайтах... Так і хочеться спитати: як воно жити без мозку?
показать весь комментарий
28.09.2025 09:07 Ответить
Ворог розуміє тільки силу якщо не буде відпоавідної відповіді по рашиським містах, а також по лднр чорти будуть безнаказано руйнувати наші міста ,чорти хочуть залякати терором ,терор має бути на росії.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:26 Ответить
С початку війни одних тільки цивільних авто згоріло на вартість пари ракетних програм. Міцною капітанською рукою Єрмак Ротшильдович мобілізував країну за кільце у носі.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:33 Ответить
Без політичного підтексту. Пану президенту, заради України, впорядкованості у справах захисту неба та і землі також. Варто повнрнути на Чернігівщину пана Атрошенко, мера Чернігова і саме його призначити головою ОВА і міста Чернігів.
Зараз час не для особистих амбіцій, а для надійного захисту України і людей надійних і більш професійних в цій справі.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:35 Ответить
йому пікуй, йому головне красти гроші
показать весь комментарий
28.09.2025 08:58 Ответить
Я навіть не знаю хто зараз їх не краде з тих хто при владі так само як і ті хто в опозиції. Всі живуть жирно і зухвало.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:10 Ответить
"Подбайте про себе самі" - Герман Галущенко, міністр, десь перетасований у борделі.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:35 Ответить
Тема виборів і чвари між тими хто при владі і хто бажає її отримати, а також не терпимість з боку влади до конкурентів робить країну слабшою. Припиніть вже цю х...ю і негайно!
В людях варто роздивлятись в лупу не те, чи він вам конкурент і наскільки, а те наскільки він відданий Україні і здатний організувати її захист.
Заїїї...али своїми рейтингами контори пінчука і іншої олігархічної шушери.
Всі справжні рейтинги влади саме зараз на вулицях наших палаючих сіл і міст КРАПКА
показать весь комментарий
28.09.2025 08:44 Ответить
Рух вул.Гарматною перекрили, в зв'яхку з руйнуваннями. Маршрут авт.№2 змінили.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:53 Ответить
в зв'язку
показать весь комментарий
28.09.2025 09:00 Ответить
невже сьогодні побачимо хоча би одного фламінго, зробленого 95 кварталом і запущеного блазнем 95 кварталу по москві?
показать весь комментарий
28.09.2025 08:56 Ответить
Фламинга устаревшая тема) Побачимо в вечернем гундосике двух "боевых слонов" готовых к атаке -Пикалова и Лысого!
показать весь комментарий
28.09.2025 09:27 Ответить
Захищати треба ******** технікою, а її наявність і робота залежить від людей. Покажіть, хто з представників Слуг у Києві відповідає за свої слова? ******* і *******. Для них їх робота - сюжет в новинах чи серіальчик. Мразота, яка вміє міняти собі імена і прізвища, і безкінечно брешуть і мародерять.
показать весь комментарий
28.09.2025 08:59 Ответить
Наш шановний президент пообіцяв відповідь по Московії у разі продовження ударів по центру прийняття рішень.Пора запускать,, Фламінго'',чі вони в Україні не водяться.ждем?
показать весь комментарий
28.09.2025 09:02 Ответить
ЗЕлупа, де такі самі кадри з вілиць Мацкви??? Де мільйони твоїх Фламінго, які розносять нахєр москальські міста??? Чи ностальгія по москальським гастролям важливіша за атаки по орді???
показать весь комментарий
28.09.2025 09:04 Ответить
Це все буде продовжуватись до тих пір поки так не будуть виглядати вулиці маацкви! Де ті сотні а може вже тисячі "Фламінго" якими хвастався кацапський ЗЕнедоносок???
показать весь комментарий
28.09.2025 09:05 Ответить
А можна без образ аби вас почули і підтримали інші?
Спробуйте те саме написати але без особистих образ на відому адресу.
Слава Богу в кожного є вже свій внутрішній рейтинг який пінчукам коломойшар мордорофону не замалювати, хіба він стане іншим але виключно шляхом дій захисту України для всіх хто так прагне влади!
показать весь комментарий
28.09.2025 09:15 Ответить
А я не потребую нічиєї підтримки - з цими питаннями до ЗЕблазня.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:19 Ответить
Ясно. Ви самурай в якого нема є мети, а тільки шлях до вічного....срачу
показать весь комментарий
28.09.2025 09:23 Ответить
Ви мене явно переоцінюєте - я не самурай але з деякими особами з цієї ЗЕбанди знайомий особисто і бачу як живуть своє краще життя вони під час війни і як живу я простий пенсіонер на мінімальній пенсії при повному стажі роботи і дуже дуже багато моїх знайомих.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:31 Ответить
Стратегія на дрони- перехоплювачі виявилася невірною ,але доброю схемою для відмивання коштів, де нещодавня заміна командувача сбс це один з елементів.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:12 Ответить
Звідки такі висновки? Цих перехоплювачів кот наплакав, держава на кешбек гроші виділяє, а на них ні.
Судити про це можна коли їх буде стільки скільки кацапских дронів в небі.
показать весь комментарий
28.09.2025 09:17 Ответить
 
 