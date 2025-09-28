Ціла вулиця пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ, є значні руйнування в будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Через атаку РФ на Київ значних пошкоджень зазнала ціла вулиця. Є також руйнування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Як видно з кадрів, масштаби руйнувань просто жахливі. Стверджується, це кадри відзняті в районі Борщагівки, але офіційної інформації на цю мить немає.
За даними Київської ОВА, у Бучанському районі через атаку РФ постраждало 17 людей.
Також у мережі з'явилося фото, на якому видно, що деякі будинки практично зруйновані.
Детально про наслідки сьогоднішньої атаки РФ на Київ читайте за посиланням.
Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
эти дегенераты постоянно заявляют в левацко-социалистической прессе типа газет Лё Монд, Либерасьон, что Израиль, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония - это "националистические государства, дрейфующие в сторону этнофашизма"...
Сразу видно, кто барин, а кто его слуга.
на дрони на ******, на будь що! головне шліть донати!
при цьому всі відомі дронарі кажуть, що це не ефективно!
стерненко, головний прокурор!
А так як зараз, коли дві області, через які наймасовіше заходять.дрони, небо ее контролюють взагалі(Чернігівщина, Сумщина)!
Саме тут має працювати ************.ппо і діяти всі ******* програми захисту неба. А ще варто варто відпрацювати області на наявність.навідників і ждунів, мутних людей, які ніде не працюючі, мають ьабло з невідомих джерел.
Попереду довга і холодна зима. І якщо її переживемо, то це не буде означати, що закінчилася війна. Зе марафоном вас не захистить. Краще живеться тим 10 мільйонам, що встигли виїхати до затишної Європи. Непогано міндічам, чернишовим, шурмам, шефірам, аристиовичам, резніковим, що заради і завдяки вам збагатилися і спокійно собі живуть за кордоном.
Давайте думати про те, що робити зараз і негайно.
І не варто звинувачувати всіх, роблячі декого святим, хоч там по брови своїх не менш потужних гріхів.
Перші кроки, які зробила зелена влада - це розікрали запаси зерна і захисні маски. Всі бюджетні гроші були закатані в асфальт під пісні і пляски наріду 73%. Брехали, що нападу не буде і продовжували відводити віська, знищили системи ППО, які були відновлені вилученням клістронів і зупинки фінансування СД-300 та "Кільчені". Всі розвідки світу криком кричали про підготовку до нападу, а Боневтік Потужно Брехливий лив на них бруд і брехав та кликав всіх на шашлики, не ввівши військовий стан і не віддав наказ військовим при ступити до захисту держави.
Потім допомога США на 150 мільярдів доларів США, аналогічна допомога інших країн, що дало можливість прибарахлитися тільки оточенню Боневтіка і вкрасти гроші та вивести їх в офшори через шифірів та інших слуг, а наріду брехали через марафон і подоляцькі помийки. Потім брехня про "паляниці", "довгі Нептуни" і "Фламінго" і нуль якихось дій. Що робити далі? Запитайте у 73% і тієї влади на місцях, яку через 73% поставили Боневтіки - колишні регіонали і корупціонери, що були люстровані. А винні США, ЄС, та інші, що відмовляються фінансувати міндічів, шурмів, зелів та інших. Все це результат тих дій, починаючи з 2019 року. Можу ще повангувати, що коли настане більший гаплик, то простой мальчік від наріду скаже, що його тут хочуть вбити бандерівці, візьме валізу і втече до своїх батьків. Думаю ви знаєте де вони патріотично переховуються від обстрілів. А за ним втечуть і його ефективні менеджери і ті, що "потужно захищали країну".
Ні.
То нах...я постійно товки воду в ступі коли є сьогодні яке треба захищати, і ще більш надійно захисти завтра...
а раша то ще з 1917 р штат ЗША з зіркою штату на прапорі
пілнєр всєм рєбятам прімер
піонєр це якою мовою
Хтось вірить мародерам, корупціонерам і брехунам? Що вони із сьогоднішнього дня перестануть красти і будуть горою стояти за Україну?
Ось момент прильоту російської авіабомби ФАБ-500 з модулем УМПК у пустир прямо перед українським "мавіком", що зафільмував це https://x.com/StaVlb/status/1971989506653147348?t=a4Fb4ymtPTV4zH2E8Sxa2w&s=19 відео.
На пальцях поясню чому ти йолуп. Дійсно, бомбу можна увести у безлюдне місце, але для цього потрібно підмінити координати цілі, тобто координати цілі вивести у безлюдне місце. Для цього потрібно ЗНАТИ координати цілі, які були введені у "мозок" бомби. Москалі же їх не друкують в газетах, не оприлюднюють на сайтах... Так і хочеться спитати: як воно жити без мозку?
ось тута підміна координат праціює
Зараз час не для особистих амбіцій, а для надійного захисту України і людей надійних і більш професійних в цій справі.
В людях варто роздивлятись в лупу не те, чи він вам конкурент і наскільки, а те наскільки він відданий Україні і здатний організувати її захист.
Заїїї...али своїми рейтингами контори пінчука і іншої олігархічної шушери.
Всі справжні рейтинги влади саме зараз на вулицях наших палаючих сіл і міст КРАПКА
Спробуйте те саме написати але без особистих образ на відому адресу.
Слава Богу в кожного є вже свій внутрішній рейтинг який пінчукам коломойшар мордорофону не замалювати, хіба він стане іншим але виключно шляхом дій захисту України для всіх хто так прагне влади!
Буду вдячна за змістовну відповідь.
Ще сралін сказав не важливо як голосують а важливо як раХУЮть
всі голосування спалюють а вкидають те що треба іноземцям антиукраїнцям
як так він зміг вопще балотуватися в президенти а не сів на пяток років з конфіскацією
його 55 це відверта брехні
тому він подзвонив хйлу путіну і здав йому Майданівців в Іловайську
точно так і нинішній все підтасовано не треба туточки малювати як сержант ФСБ український народ як де білів
Судити про це можна коли їх буде стільки скільки кацапских дронів в небі.
навіть касьянов.
про мадяра вже мовчу.
обережно з тим що він пише в ЗМі
хто ФСБбук читав там він колись напісяв що готовий жити в концлагері аби тіки розмовляти російською
треба терміново збільшити в рази!
бо, апартаменти, охорона, броньований ренжик, смачна їжа та крутий шмот себе не оплатять!
Представь себе, что сейчас на вооружении ВВС беспилотники Байрактар, которые были до и в начале войны.
Их сбивали бы пачками и кто-то сказал бы, что стратегия беспилотников не верна.