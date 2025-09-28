Ціла вулиця пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ, є значні руйнування в будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Через атаку РФ на Київ значних пошкоджень зазнала ціла вулиця. Є також руйнування.

Як видно з кадрів, масштаби руйнувань просто жахливі. Стверджується, це кадри відзняті в районі Борщагівки, але офіційної інформації на цю мить немає.

За даними Київської ОВА, у Бучанському районі через атаку РФ постраждало 17 людей.

Також у мережі з'явилося фото, на якому видно, що деякі будинки практично зруйновані.

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.