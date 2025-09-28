УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8938 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Атака безпілотників на Київ
20 338 85

Ціла вулиця пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ, є значні руйнування в будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Через атаку РФ на Київ значних пошкоджень зазнала ціла вулиця. Є також руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Як видно з кадрів, масштаби руйнувань просто жахливі. Стверджується, це кадри відзняті в районі Борщагівки, але офіційної інформації на цю мить немає. 

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За даними Київської ОВА, у Бучанському районі через атаку РФ постраждало 17 людей.

Також у мережі з'явилося фото, на якому видно, що деякі будинки практично зруйновані.

Борщагівка після обстрілу

Детально про наслідки сьогоднішньої атаки РФ на Київ читайте за посиланням.

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.

Автор: 

Київ (20200) обстріл (31060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
На москву вже летить ,як гундосе чмо вчора ******** своїм брехливим ротом?
показати весь коментар
28.09.2025 08:14 Відповісти
+28
Покажить це в ООН тощо. Хоча контора кончена. Навіть фільм резні з нагрудних камер хамасівців який самі араби ж і знамали коли вперлись до Ізраїлю не подіял на гутерішей та іншу сволоту.
показати весь коментар
28.09.2025 08:08 Відповісти
+24
Все тому, що щахищати Україну потрібно з Чернігівщини, Сумщини Харьківщин ...Одесчини.
А так як зараз, коли дві області, через які наймасовіше заходять.дрони, небо ее контролюють взагалі(Чернігівщина, Сумщина)!
Саме тут має працювати ************.ппо і діяти всі ******* програми захисту неба. А ще варто варто відпрацювати області на наявність.навідників і ждунів, мутних людей, які ніде не працюючі, мають ьабло з невідомих джерел.
показати весь коментар
28.09.2025 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покажить це в ООН тощо. Хоча контора кончена. Навіть фільм резні з нагрудних камер хамасівців який самі араби ж і знамали коли вперлись до Ізраїлю не подіял на гутерішей та іншу сволоту.
показати весь коментар
28.09.2025 08:08 Відповісти
та їм ***** все крім зп
показати весь коментар
28.09.2025 08:10 Відповісти
Не так. Це така політика - 1) роби двіж 2) висловлюй занепокоєння 3) нікуя не делай корисного. Кофі Аннан за підготовку резні тутсі в Руанді отримав Нобелівську премію миру. Тому що розумівся на політиці.
показати весь коментар
28.09.2025 08:45 Відповісти
большинство постоянных служащих аппарата ООН и аппарата всех брюсссельских бюрократических структур ЕС - это лево-социалистические дегенераты типа Гуттериша, которые идейно ненавидят страны и народы, стремящиеся сохранить свою национально-религиозную идентичность и нравственные традиции:

эти дегенераты постоянно заявляют в левацко-социалистической прессе типа газет Лё Монд, Либерасьон, что Израиль, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония - это "националистические государства, дрейфующие в сторону этнофашизма"...
показати весь коментар
28.09.2025 10:08 Відповісти
ООН це терористична організація
показати весь коментар
28.09.2025 08:20 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 08:36 Відповісти
Не пуйло кланяется генеральному секретарю ООН, а Гутериш пуйлу - своему хозяину.
Сразу видно, кто барин, а кто его слуга.
показати весь коментар
28.09.2025 10:17 Відповісти
гутериш - это махровый коммуняка и советский агент ещё с конца 1970-х гг.
показати весь коментар
28.09.2025 08:26 Відповісти
На москву вже летить ,як гундосе чмо вчора ******** своїм брехливим ротом?
показати весь коментар
28.09.2025 08:14 Відповісти
ні фуя собі уламки..
показати весь коментар
28.09.2025 08:16 Відповісти
Дрони задовбують Київ - немає надійного захисту
показати весь коментар
28.09.2025 08:16 Відповісти
Є. Це перехоплювачі дронів які показує кожен день Стерненко. Але держава не фінансує. Бо держава до миру готується і до виборів. Вже чуби один одному рвуть за крісла і соцопитування проводять за кого хочете голосувать. Хочеться цим опитуваам сокиру в голову ввігнати
показати весь коментар
28.09.2025 08:24 Відповісти
Я бачив як той дрон 2 рази пролетів біля шахеда і той полетів собі далі....розсказувати то одне в результат то інше......
показати весь коментар
28.09.2025 08:34 Відповісти
Ага. Посвисти мені тут. З такої висоти шахеда ледве видно а дрон-перехоплювач разів в десять менший за шахеда і ти його побачив? Ти прям як соколиний глаз?
показати весь коментар
28.09.2025 08:41 Відповісти
Свистіти то твоя справа ...Гугл тобі в поміч...
показати весь коментар
28.09.2025 08:56 Відповісти
Так займіть місце оператора дрона та покажить всім нам мапйстер-клас як треба збивати Шахеди пронами, чого ви чекаєтє?
показати весь коментар
28.09.2025 10:11 Відповісти
І хто ж це Зеленському чуба рве?
показати весь коментар
28.09.2025 09:08 Відповісти
все вірно! головне шліть донати стерненку! побільше!
на дрони на ******, на будь що! головне шліть донати!
при цьому всі відомі дронарі кажуть, що це не ефективно!
показати весь коментар
28.09.2025 10:04 Відповісти
Ви пропонуєте донатити Притулі на черговий спутник?
показати весь коментар
28.09.2025 10:12 Відповісти
притула, наш майбутній президент!
стерненко, головний прокурор!
показати весь коментар
28.09.2025 10:24 Відповісти
Жарт вам зараховано.
показати весь коментар
28.09.2025 10:34 Відповісти
Все тому, що щахищати Україну потрібно з Чернігівщини, Сумщини Харьківщин ...Одесчини.
А так як зараз, коли дві області, через які наймасовіше заходять.дрони, небо ее контролюють взагалі(Чернігівщина, Сумщина)!
Саме тут має працювати ************.ппо і діяти всі ******* програми захисту неба. А ще варто варто відпрацювати області на наявність.навідників і ждунів, мутних людей, які ніде не працюючі, мають ьабло з невідомих джерел.
показати весь коментар
28.09.2025 08:25 Відповісти
Дебілам це не зрозуміти нажаль....
показати весь коментар
28.09.2025 08:36 Відповісти
Україну потрібно було захищати з 2019 року: збільшувати випуск ракет, дронів, систем ППО, будувати бомбосховища і укріплення на кордонах, а не закатувати всі бюджетні гроші в асфальт і брехати, брехати і піаритись, потихеньку узурпувати все і роз'їдати державу зсередини корупцією та мародертством. Що не призначенець команди Зе - так обов'язково корупціонер і мародер, вкраде більше мільярда і до Європи і жодного переслідування. А сам Боневтік одягне військову форму і для не служивши і зачитує патріотичні речі та призначає нам ворогів, то США, то Європу, то ООН, а він тут ні до чого. Киянам, які потрапили під ці обстріли одужання, шукати прихисток, бо від влади буде нуль, як і іншим громадянам, які сьогодні потрапили під ці руйнівні обстріли.
Попереду довга і холодна зима. І якщо її переживемо, то це не буде означати, що закінчилася війна. Зе марафоном вас не захистить. Краще живеться тим 10 мільйонам, що встигли виїхати до затишної Європи. Непогано міндічам, чернишовим, шурмам, шефірам, аристиовичам, резніковим, що заради і завдяки вам збагатилися і спокійно собі живуть за кордоном.
показати весь коментар
28.09.2025 08:46 Відповісти
Не думаю, що раціо в тому, щоб постійно терти про те що відбулось в 19 році.
Давайте думати про те, що робити зараз і негайно.
І не варто звинувачувати всіх, роблячі декого святим, хоч там по брови своїх не менш потужних гріхів.
показати весь коментар
28.09.2025 08:56 Відповісти
Давайте проаналізуємо, що було в 2019 році і що робилося до цього часу. Коротко: починаючи з 2019 року влада розміновувала мінні поля і заміновані мости - виходу з Криму, відводила наші війська на сході з 20 дільниць, знищала всі ракетні програми Нептун, Сапсан, Вільтху та інші, заарештувала всі військові катери, зупинила їх виробництво, а керівництво посадило до в'язниці. Було зупинено виробництво бронежилетів, шоломів, а генералів Марченко і Павловського посаджено до в'язниці. Було скорочення армії на 40 тисяч, розформована танкова частина, що прикривала Київ. Було порушено сотні кримінальних справ на опозицію, а всі вороги, які після революції Гідності втекли до росії повернулися, серед них потужний менеджер Зе портнов, щоб готувати закони і донищувати Україну.
Перші кроки, які зробила зелена влада - це розікрали запаси зерна і захисні маски. Всі бюджетні гроші були закатані в асфальт під пісні і пляски наріду 73%. Брехали, що нападу не буде і продовжували відводити віська, знищили системи ППО, які були відновлені вилученням клістронів і зупинки фінансування СД-300 та "Кільчені". Всі розвідки світу криком кричали про підготовку до нападу, а Боневтік Потужно Брехливий лив на них бруд і брехав та кликав всіх на шашлики, не ввівши військовий стан і не віддав наказ військовим при ступити до захисту держави.
Потім допомога США на 150 мільярдів доларів США, аналогічна допомога інших країн, що дало можливість прибарахлитися тільки оточенню Боневтіка і вкрасти гроші та вивести їх в офшори через шифірів та інших слуг, а наріду брехали через марафон і подоляцькі помийки. Потім брехня про "паляниці", "довгі Нептуни" і "Фламінго" і нуль якихось дій. Що робити далі? Запитайте у 73% і тієї влади на місцях, яку через 73% поставили Боневтіки - колишні регіонали і корупціонери, що були люстровані. А винні США, ЄС, та інші, що відмовляються фінансувати міндічів, шурмів, зелів та інших. Все це результат тих дій, починаючи з 2019 року. Можу ще повангувати, що коли настане більший гаплик, то простой мальчік від наріду скаже, що його тут хочуть вбити бандерівці, візьме валізу і втече до своїх батьків. Думаю ви знаєте де вони патріотично переховуються від обстрілів. А за ним втечуть і його ефективні менеджери і ті, що "потужно захищали країну".
показати весь коментар
28.09.2025 09:11 Відповісти
Задля об'єктивності, в 19-му році мало ще хто здогадувався про ту роль, яку можуть зіграти дрони в майбутніх військових конфліктах.
показати весь коментар
28.09.2025 09:04 Відповісти
Не потрібно когось виправдовувати по ефективності дронів. В 2022 році значну перевагу мали гармати і бронетехніка, а розмінований Чонгар і відведені війська дали їм можливість наблизитися до великих міст і сьогодні їх обстрілювати впритул, використовуючи і дрони і КАБи. Не було фортифікацій для військових, як кацапи зробили лінію "суровікіна", а були переможні відоси і ЗСУ ворог розстрілював сотнями тисяч снарядів в день на відкритій, не підготовленій місцевості. А потім Найпотужніший Генералісімус Всесвіту звільнив Залужного і 16 генералів генштабу і що? Допомогло? Як там фортиеці Бахмут та інші?
показати весь коментар
28.09.2025 09:16 Відповісти
Скажіть, є в нас машина часу? Ми можемо повернутися в 2014 рік? А в 2019? А в 2022 рік?
Ні.
То нах...я постійно товки воду в ступі коли є сьогодні яке треба захищати, і ще більш надійно захисти завтра...
показати весь коментар
28.09.2025 09:21 Відповісти
Не можна виграти війну зі зрадниками у вищому керівництві, про це вам кажуть
показати весь коментар
28.09.2025 10:01 Відповісти
херівництво то навсьгог тіки марі о нетки ЗША
а раша то ще з 1917 р штат ЗША з зіркою штату на прапорі
пілнєр всєм рєбятам прімер
піонєр це якою мовою
показати весь коментар
28.09.2025 10:30 Відповісти
Його робота тут на форумі під цим нікому (раніше був інший)-це усіляко стравлювати українців між собою, постійно нагадуючи про 73.
показати весь коментар
28.09.2025 10:03 Відповісти
Чудова у нас тепер Україна! Правдива і фахова, як Президент Зеленський. Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосійчук. Розумна, як кандидат наук Кива і Колян Котлєта. Патріотична, як депутат Бужанський і щедра, як Коломойський і Міндічі! Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році. Тоді з кожного електроприладу кричали, що «Порох здав би Україну за 2 години», але не здав за 5 років. «Зеля вмер би, але не здав». Але здав південь за 24 години і не вмер.
Хтось вірить мародерам, корупціонерам і брехунам? Що вони із сьогоднішнього дня перестануть красти і будуть горою стояти за Україну?
показати весь коментар
28.09.2025 10:22 Відповісти
Nika Vesela тварь ты квартальная -треба не машину часу а голову на плечах мати что бы убрать твоего ЗЕ-ублюдка из власти и всю его воровскую шоблу - которая методично добивает Украину
показати весь коментар
28.09.2025 10:27 Відповісти
Україну потрібно було захищати з 1991,а ще краще з 1917. Невже,це не зрозуміло?
показати весь коментар
28.09.2025 10:29 Відповісти
гнида зеленая - так почему же твой презик не захищає Україну з Чернігівщини, Сумщини Харьківщин ?
показати весь коментар
28.09.2025 10:25 Відповісти
високоточне кацапняве - на комаріний писк бьє
показати весь коментар
28.09.2025 08:21 Відповісти
Це не Київ. Це передмістя Борщагівки
показати весь коментар
28.09.2025 08:21 Відповісти
За допомогою засобів РЕБ вдається відхиляти траекторію ворожих плануючих бомб, спрямовуючи їх у безлюдні місця.
Ось момент прильоту російської авіабомби ФАБ-500 з модулем УМПК у пустир прямо перед українським "мавіком", що зафільмував це https://x.com/StaVlb/status/1971989506653147348?t=a4Fb4ymtPTV4zH2E8Sxa2w&s=19 відео.
показати весь коментар
28.09.2025 08:25 Відповісти
щоб писати таку маячню потрібно були йолупом 100ЛВЛ.
На пальцях поясню чому ти йолуп. Дійсно, бомбу можна увести у безлюдне місце, але для цього потрібно підмінити координати цілі, тобто координати цілі вивести у безлюдне місце. Для цього потрібно ЗНАТИ координати цілі, які були введені у "мозок" бомби. Москалі же їх не друкують в газетах, не оприлюднюють на сайтах... Так і хочеться спитати: як воно жити без мозку?
показати весь коментар
28.09.2025 09:07 Відповісти
але як можливо без участі вода фону в маскві отримати сотні тисяч сімок для наведення дронів
ось тута підміна координат праціює
показати весь коментар
28.09.2025 10:32 Відповісти
бред кацапский - уже отклоняли фабы без всяких "известных координат" только их слишком много - и на все дроны ракеты и бомы рэбов не хватит ни в одной стране..
показати весь коментар
28.09.2025 10:33 Відповісти
Ворог розуміє тільки силу якщо не буде відпоавідної відповіді по рашиським містах, а також по лднр чорти будуть безнаказано руйнувати наші міста ,чорти хочуть залякати терором ,терор має бути на росії.
показати весь коментар
28.09.2025 08:26 Відповісти
С початку війни одних тільки цивільних авто згоріло на вартість пари ракетних програм. Міцною капітанською рукою Єрмак Ротшильдович мобілізував країну за кільце у носі.
показати весь коментар
28.09.2025 08:33 Відповісти
Без політичного підтексту. Пану президенту, заради України, впорядкованості у справах захисту неба та і землі також. Варто повнрнути на Чернігівщину пана Атрошенко, мера Чернігова і саме його призначити головою ОВА і міста Чернігів.
Зараз час не для особистих амбіцій, а для надійного захисту України і людей надійних і більш професійних в цій справі.
показати весь коментар
28.09.2025 08:35 Відповісти
йому пікуй, йому головне красти гроші
показати весь коментар
28.09.2025 08:58 Відповісти
Я навіть не знаю хто зараз їх не краде з тих хто при владі так само як і ті хто в опозиції. Всі живуть жирно і зухвало.
показати весь коментар
28.09.2025 09:10 Відповісти
"Подбайте про себе самі" - Герман Галущенко, міністр, десь перетасований у борделі.
показати весь коментар
28.09.2025 09:35 Відповісти
Все частіше, я вагаюсь робити висновки, бо відчуваю, що я далеко не все знаю, а ще тому, що ті хто робив багато реформ за гранти, виявилися геть нечесними людьми, справи яких зводились і зводяться для зіштовхування суспільства і влади, опозиції в кулачні бої, ьрехнею, напівправдою, здогатками, відвертою хворлю уявою.
показати весь коментар
28.09.2025 09:50 Відповісти
Не вагайтеся.
показати весь коментар
28.09.2025 10:05 Відповісти
Nika Vesela убейся апстену ботяра квартальная
показати весь коментар
28.09.2025 10:31 Відповісти
Тема виборів і чвари між тими хто при владі і хто бажає її отримати, а також не терпимість з боку влади до конкурентів робить країну слабшою. Припиніть вже цю х...ю і негайно!
В людях варто роздивлятись в лупу не те, чи він вам конкурент і наскільки, а те наскільки він відданий Україні і здатний організувати її захист.
Заїїї...али своїми рейтингами контори пінчука і іншої олігархічної шушери.
Всі справжні рейтинги влади саме зараз на вулицях наших палаючих сіл і міст КРАПКА
показати весь коментар
28.09.2025 08:44 Відповісти
Рух вул.Гарматною перекрили, в зв'яхку з руйнуваннями. Маршрут авт.№2 змінили.
показати весь коментар
28.09.2025 08:53 Відповісти
в зв'язку
показати весь коментар
28.09.2025 09:00 Відповісти
невже сьогодні побачимо хоча би одного фламінго, зробленого 95 кварталом і запущеного блазнем 95 кварталу по москві?
показати весь коментар
28.09.2025 08:56 Відповісти
Фламинга устаревшая тема) Побачимо в вечернем гундосике двух "боевых слонов" готовых к атаке -Пикалова и Лысого!
показати весь коментар
28.09.2025 09:27 Відповісти
Захищати треба ******** технікою, а її наявність і робота залежить від людей. Покажіть, хто з представників Слуг у Києві відповідає за свої слова? ******* і *******. Для них їх робота - сюжет в новинах чи серіальчик. Мразота, яка вміє міняти собі імена і прізвища, і безкінечно брешуть і мародерять.
показати весь коментар
28.09.2025 08:59 Відповісти
Наш шановний президент пообіцяв відповідь по Московії у разі продовження ударів по центру прийняття рішень.Пора запускать,, Фламінго'',чі вони в Україні не водяться.ждем?
показати весь коментар
28.09.2025 09:02 Відповісти
какой он весту "шановний" что ты несешь холуй?
показати весь коментар
28.09.2025 10:29 Відповісти
ЗЕлупа, де такі самі кадри з вілиць Мацкви??? Де мільйони твоїх Фламінго, які розносять нахєр москальські міста??? Чи ностальгія по москальським гастролям важливіша за атаки по орді???
показати весь коментар
28.09.2025 09:04 Відповісти
Це все буде продовжуватись до тих пір поки так не будуть виглядати вулиці маацкви! Де ті сотні а може вже тисячі "Фламінго" якими хвастався кацапський ЗЕнедоносок???
показати весь коментар
28.09.2025 09:05 Відповісти
А можна без образ аби вас почули і підтримали інші?
Спробуйте те саме написати але без особистих образ на відому адресу.
Слава Богу в кожного є вже свій внутрішній рейтинг який пінчукам коломойшар мордорофону не замалювати, хіба він стане іншим але виключно шляхом дій захисту України для всіх хто так прагне влади!
показати весь коментар
28.09.2025 09:15 Відповісти
А я не потребую нічиєї підтримки - з цими питаннями до ЗЕблазня.
показати весь коментар
28.09.2025 09:19 Відповісти
Ясно. Ви самурай в якого нема є мети, а тільки шлях до вічного....срачу
показати весь коментар
28.09.2025 09:23 Відповісти
Ви мене явно переоцінюєте - я не самурай але з деякими особами з цієї ЗЕбанди знайомий особисто і бачу як живуть своє краще життя вони під час війни і як живу я простий пенсіонер на мінімальній пенсії при повному стажі роботи і дуже дуже багато моїх знайомих.
показати весь коментар
28.09.2025 09:31 Відповісти
Назвіть мне хоч одного з передминулих влад хто не живе зараз своє найкраще життя, а почав бідувати разом з народом.
Буду вдячна за змістовну відповідь.
показати весь коментар
28.09.2025 09:45 Відповісти
Не назву тому що тут з Вами на 100% згоден - ось коли ми пішли не тою дорогою а криваве сьогодення це результат цього шляху. І я ще тоді казав що результати цих виборів нам відгукнуться - навіть свідки є.
показати весь коментар
28.09.2025 09:52 Відповісти
Ot chfksz crfpfd ztdfökbdj yr ujkjce.nm f dfökbdj yr hfÜE:nm
Ще сралін сказав не важливо як голосують а важливо як раХУЮть
всі голосування спалюють а вкидають те що треба іноземцям антиукраїнцям
показати весь коментар
28.09.2025 10:24 Відповісти
ось параша енко був міністром яниковича
як так він зміг вопще балотуватися в президенти а не сів на пяток років з конфіскацією
його 55 це відверта брехні
тому він подзвонив хйлу путіну і здав йому Майданівців в Іловайську
точно так і нинішній все підтасовано не треба туточки малювати як сержант ФСБ український народ як де білів
показати весь коментар
28.09.2025 10:26 Відповісти
Nika Vesela ну ты и ДУРА зеленая не позорься гусеница
показати весь коментар
28.09.2025 10:34 Відповісти
Стратегія на дрони- перехоплювачі виявилася невірною ,але доброю схемою для відмивання коштів, де нещодавня заміна командувача сбс це один з елементів.
показати весь коментар
28.09.2025 09:12 Відповісти
Звідки такі висновки? Цих перехоплювачів кот наплакав, держава на кешбек гроші виділяє, а на них ні.
Судити про це можна коли їх буде стільки скільки кацапских дронів в небі.
показати весь коментар
28.09.2025 09:17 Відповісти
про це кажуть всі відомі дронарі!
навіть касьянов.
про мадяра вже мовчу.
показати весь коментар
28.09.2025 10:10 Відповісти
касьянов кацап
обережно з тим що він пише в ЗМі
хто ФСБбук читав там він колись напісяв що готовий жити в концлагері аби тіки розмовляти російською
показати весь коментар
28.09.2025 10:34 Відповісти
не достатньо донатів стерненку шлють!
треба терміново збільшити в рази!
бо, апартаменти, охорона, броньований ренжик, смачна їжа та крутий шмот себе не оплатять!
показати весь коментар
28.09.2025 10:09 Відповісти
Не стратегия ошибочна, а не совершенные технологии и технические решения.
Представь себе, что сейчас на вооружении ВВС беспилотники Байрактар, которые были до и в начале войны.
Их сбивали бы пачками и кто-то сказал бы, что стратегия беспилотников не верна.
показати весь коментар
28.09.2025 10:25 Відповісти
ага все хваляться Патріотами звісно вони потрібні але де ж ПВО протидронові міні ракети які вже навіть серби і розробили і випускають а Україна неспроможна
показати весь коментар
28.09.2025 10:35 Відповісти
У Києві немає грошей будувати бомбосховища? Що риться для захисту ?
показати весь коментар
28.09.2025 10:20 Відповісти
ты ботва кацапская в бомбо сховища почти никто не ходит потому что ********* бегать каждый раз тем более если ракеты или дроны прилетают очень быстро
показати весь коментар
28.09.2025 10:36 Відповісти
земерзота , що там мацква стаіт,званят калакала???
показати весь коментар
28.09.2025 10:30 Відповісти
 
 