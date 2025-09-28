Атака РФ на Киев: 10 человек ранены, 4 погибших. Деблокировано тело 12-летней девочки (обновлено). ФОТОрепортаж
По состоянию на 8.30 28 сентября 2025 года в результате массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава КМВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Данные, вероятно, не окончательные. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите друг друга", - говорится в сообщении.
"Деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно - 12-летняя девочка.
Россияне снова открывают счетчик убийств детей", - уточнил Ткаченко.
"Предварительно, известно уже о трех погибших вследствие атаки (в том числе 12-летняя девочка)", - отметил в 8.53 глава КМВА.
Подробно о последствиях атаки РФ на Киев рассказали в ГСЧС.
"Ночью россияне в очередной раз атаковали столицу. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города", - говорится в сообщении.
В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован. На месте работают пожарные. Пожар сейчас локализован.
По другому адресу произошло попадание в здание Института кардиологии. К сожалению, на месте обнаружены тела 2х погибших. Пожар локализован.
Также вследствие атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.
По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.
В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.
По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован. Предварительно – без пострадавших.
В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.
В Дарницком районе вследствие обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
По оперативной информации КГВА, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Вместе известно о 4 жертвах российской атаки.
Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе.
А чи взагалі є воно то пекло?
Самобман звісно допомогає що десь, колись, у якомусь пеклі їм горіти але як на мене краще б вони згоріли на землі - тут та зараз.
Чому колишній президент не виконує обов'зки по захисту українців, і при тому займає кабінет президента України, виступає на міжнародних зустрічах, як легітимний президент?
дочекаєтесь..
хто своїми руками створили те, що маєте..
ніяк не можете зрозуміти, що ворог - це хло та рф..,
а не якийсь Зеленський..
хоча і вибраний «джерелом» влади..,
щоб розвести війська, перестати стріляти,
та гайда на шашлики..
тому не треба скиглити..
армянська королева..
****лице Зеленського. Мабуть сьогодні не буде розказувать про рожеві поні та фламінго, забрані на мощностях 95-го Кварталу, бо сам розуміє, що тут юмор неумєстєн. Отрєпєтіруе перед зеркалом, погризе лимонів і на ефір.
Україна - парламентська республіка,
ВР повна нових ліц..
до них всі питанняж
опзж, шарія.. , та інших шашличників та ухилянтів..
так що палити маацкву прийдеться самим,
чи сірників не має?
відповіді на свої «питання»..
ви знаєте..
бо ніхто, крім вас,
цього не зробить..
Яне ніколи не повірю, що він не здатен сам приймати рішення. Тож цей час настав.
Багато голів ова та мва, пане прещидент, не здатні виконувати ваші доручення, а навпаки псують максимально відношення до вас, до влади взагалі, множачи довіру людей на нуль.
Варто Кличко не чіпати, варто Атрошенко повернути на свою посаду і
І якомого скорі і навіть об'єднавши його посаду з головою ова та мва, те саме зробити і в Києві і в усіх прикордоних областях.
Зараз важливо об'єднати людей, а це може бути тільки шляхом поваги до обраних людьми мерів, довіра понад усе.
Саме такі рішення підвищують рейтинги не на бумазі!