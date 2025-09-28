РУС
Атака РФ на Киев: 10 человек ранены, 4 погибших. Деблокировано тело 12-летней девочки (обновлено). ФОТОрепортаж

Киев после обстрела

По состоянию на 8.30 28 сентября 2025 года в результате массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава КМВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Данные, вероятно, не окончательные. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите друг друга", - говорится в сообщении.

Также читайте: Утренняя атака РФ на Киев: пожар в государственном медучреждении в Соломенском районе, вероятно, есть пострадавшие

"Деблокировано на месте атаки в Соломенском районе тело женского пола, предварительно - 12-летняя девочка.

Россияне снова открывают счетчик убийств детей", - уточнил Ткаченко.

"Предварительно, известно уже о трех погибших вследствие атаки (в том числе 12-летняя девочка)", - отметил в 8.53 глава КМВА.

Подробно о последствиях атаки РФ на Киев рассказали в ГСЧС.

"Ночью россияне в очередной раз атаковали столицу. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города", - говорится в сообщении.

В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован. На месте работают пожарные. Пожар сейчас локализован.

По другому адресу произошло попадание в здание Института кардиологии. К сожалению, на месте обнаружены тела 2х погибших. Пожар локализован.

Также вследствие атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.
По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.
По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован. Предварительно – без пострадавших.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

В Дарницком районе вследствие обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

По оперативной информации КГВА, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Вместе известно о 4 жертвах российской атаки.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе.

