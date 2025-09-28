УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8039 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
927 1

Наслідки нічного удару РФ по Запоріжжю: 21 людина постраждала, серед поранених - 3 дитини, спалахнули пожежі у будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом постраждали 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечено також нежитлові приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ударів по Запоріжжю: двоє постраждалих, зруйновано будинок та пошкоджено АЗС. ФОТОрепортаж (оновлено)

За даними ОВА, росіяни завдали по місту щонайменше два удари.

"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири. До трьох зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя.

Медична допомога знадобилася одному чоловіку та двом жінкам", - йдеться у повідомленні.

запоріжжя після обстрілу
запоріжжя після обстрілу
запоріжжя після обстрілу
запоріжжя після обстрілу
запоріжжя після обстрілу
запоріжжя після обстрілу

"На фото наслідки ворожої атаки. Ранок неділі. Люди просто спали в своїх квартирах", - зазначив Федоров.

Оновлена інформація щодо постраждалих

Як пізніше повідомили в ОВА, до 21 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя.

Двоє постраждалих у важкому стані. Серед поранених - три дитини.

Медики надають усім необхідну допомогу.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Запоріжжя (2403) обстріл (31060) Запорізька область (4116) Запорізький район (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварі !!! Тримайся, Запоріжжя!!Співчуття потерпілим. Смерть ворогам!!
показати весь коментар
28.09.2025 07:57 Відповісти
 
 