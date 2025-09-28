Наслідки нічного удару РФ по Запоріжжю: 21 людина постраждала, серед поранених - 3 дитини, спалахнули пожежі у будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом постраждали 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечено також нежитлові приміщення.

За даними ОВА, росіяни завдали по місту щонайменше два удари.

"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири. До трьох зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя.

Медична допомога знадобилася одному чоловіку та двом жінкам", - йдеться у повідомленні.













"На фото наслідки ворожої атаки. Ранок неділі. Люди просто спали в своїх квартирах", - зазначив Федоров.

Оновлена інформація щодо постраждалих

Як пізніше повідомили в ОВА, до 21 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя.

Двоє постраждалих у важкому стані. Серед поранених - три дитини.

Медики надають усім необхідну допомогу.

