Наслідки нічного удару РФ по Запоріжжю: 21 людина постраждала, серед поранених - 3 дитини, спалахнули пожежі у будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загалом постраждали 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечено також нежитлові приміщення.
За даними ОВА, росіяни завдали по місту щонайменше два удари.
"Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири. До трьох зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя.
Медична допомога знадобилася одному чоловіку та двом жінкам", - йдеться у повідомленні.
"На фото наслідки ворожої атаки. Ранок неділі. Люди просто спали в своїх квартирах", - зазначив Федоров.
Оновлена інформація щодо постраждалих
Як пізніше повідомили в ОВА, до 21 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя.
Двоє постраждалих у важкому стані. Серед поранених - три дитини.
Медики надають усім необхідну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль