Ворог завдав ударів по Запоріжжю: двоє постраждалих, зруйновано будинок та пошкоджено АЗС. ФОТОрепортаж (оновлено)
У ніч на неділю, 28 вересня, російські загарбники завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Є постраждалі та пошкодження.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в одному із районів міста сталося займання. Екстрені служби обстежують територію", - повідомив посадовець о 01:26.
Згодом він уточнив, що ворог завдав по місту щонайменше чотири удари.
"Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Попередньо, без постраждалих", - повідомив Федоров о 01:41.
Оновлення
О 02:00 Федоров повідомив, що один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу.
Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до двох.
"Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів - 21-го та 32-х років. Медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.
Напередодні повідомлялося, що у Запоріжжі та області пролунала серія вибухів.
