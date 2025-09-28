УКР
Ворог завдав ударів по Запоріжжю: двоє постраждалих, зруйновано будинок та пошкоджено АЗС. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на неділю, 28 вересня, російські загарбники завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Є постраждалі та пошкодження. 

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в одному із районів міста сталося займання. Екстрені служби обстежують територію", - повідомив посадовець о 01:26.

Згодом він уточнив, що ворог завдав по місту щонайменше чотири удари.

"Пошкоджено автозаправку та її обладнання. Попередньо, без постраждалих", - повідомив Федоров о 01:41.

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

Оновлення

О 02:00 Федоров повідомив, що один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу.

Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до двох.

"Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів - 21-го та 32-х років. Медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

Напередодні повідомлялося, що у Запоріжжі та області пролунала серія вибухів.

