УКР
Вибухи пролунали в Запоріжжі тлі атаки дронів і ракет

вибухи, дим

У ніч на неділю, 28 вересня, у Запоріжжі та області пролунала серія вибухів. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

О 01:07 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

"Увага! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області",- написав він.

"Вибух пролунав в одному із районів міста",- повідомив посадовець о 01:15.

"Повторні вибухи у Запорізькій області",- повідомив Федоров о 01:17.

"Ще три вибухи пролунали у місті. Не нехтуйте правилами безпеки. Тривога лунає по всій території області",- повідомив очільник ОВА о 01:21.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА та швидкісну ціль в напрямку Запоріжжя. 

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Доповнюється... 

