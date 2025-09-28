Вибухи пролунали в Запоріжжі тлі атаки дронів і ракет
У ніч на неділю, 28 вересня, у Запоріжжі та області пролунала серія вибухів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
О 01:07 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.
"Увага! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області",- написав він.
"Вибух пролунав в одному із районів міста",- повідомив посадовець о 01:15.
"Повторні вибухи у Запорізькій області",- повідомив Федоров о 01:17.
"Ще три вибухи пролунали у місті. Не нехтуйте правилами безпеки. Тривога лунає по всій території області",- повідомив очільник ОВА о 01:21.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА та швидкісну ціль в напрямку Запоріжжя.
Доповнюється...
