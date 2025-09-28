Взрывы прогремели в Запорожье на фоне атаки дронов и ракет

В ночь на воскресенье, 28 сентября, в Запорожье и области прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В 01:07 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

"Внимание! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области",- написал он.

"Взрыв прогремел в одном из районов города",- сообщил чиновник в 01:15.

"Повторные взрывы в Запорожской области",- сообщил Федоров в 01:17.

"Еще три взрыва прогремели в городе. Не пренебрегайте правилами безопасности. Тревога звучит по всей территории области", - сообщил глава ОВА в 01:21.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском БПЛА и скоростной цели в направлении Запорожья.

Дополняется...