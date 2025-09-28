Последствия ночного удара РФ по Запорожью: три человека ранены, вспыхнули пожары в домах. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки были повреждены дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего пострадали 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены также нежилые помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удары по Запорожью: двое пострадавших, разрушен дом и повреждена АЗС. ФОТОрепортаж (обновлено)

По данным ОВА, россияне нанесли по городу по меньшей мере два удара.

"Вследствие атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры. До трех возросло количество раненых вследствие утренней атаки россиян на Запорожье.

Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам", - говорится в сообщении.













"На фото последствия вражеской атаки. Утро воскресенья. Люди просто спали в своих квартирах", - отметил Федоров.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!