Последствия ночного удара РФ по Запорожью: три человека ранены, вспыхнули пожары в домах. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки были повреждены дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, всего пострадали 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены также нежилые помещения.
По данным ОВА, россияне нанесли по городу по меньшей мере два удара.
"Вследствие атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры. До трех возросло количество раненых вследствие утренней атаки россиян на Запорожье.
Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам", - говорится в сообщении.
"На фото последствия вражеской атаки. Утро воскресенья. Люди просто спали в своих квартирах", - отметил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль