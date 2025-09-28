РУС
Последствия ночного удара РФ по Запорожью: три человека ранены, вспыхнули пожары в домах. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки были повреждены дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего пострадали 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены также нежилые помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удары по Запорожью: двое пострадавших, разрушен дом и повреждена АЗС.

По данным ОВА, россияне нанесли по городу по меньшей мере два удара.

"Вследствие атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры. До трех возросло количество раненых вследствие утренней атаки россиян на Запорожье.

Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам", - говорится в сообщении.

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

"На фото последствия вражеской атаки. Утро воскресенья. Люди просто спали в своих квартирах", - отметил Федоров.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Запорожье (2778) обстрел (29722) Запорожская область (3577) Запорожский район (268)
Тварі !!! Тримайся, Запоріжжя!!Співчуття потерпілим. Смерть ворогам!!
28.09.2025 07:57 Ответить
І рашиська паскуда терор посилює напередоднв зими свідомий геноцид ,бодай ви всі виздихали рашиські виродки ,а той час влада нічого не робить що б захистити цивільне населення.
28.09.2025 08:32 Ответить
28.09.2025 08:43 Ответить
 
 