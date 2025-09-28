РУС
Враг нанес удары по Запорожью: произошел пожар, повреждена АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские захватчики нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью. Есть повреждения, произошел пожар.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеской атаки на Запорожье в одном из районов города произошло возгорание. Экстренные службы обследуют территорию", - сообщил чиновник в 01:26.

Впоследствии он уточнил, что враг нанес по городу по меньшей мере четыре удара.

"Повреждена автозаправка и ее оборудование. Предварительно, без пострадавших", - сообщил Федоров в 01:41.

І знову моє рідне Запоріжжя! Рашисти обстрілюють Запоріжжя зараз щоночі, іноді і вдень долітає, перевели Запоріжжя до рівня Харкова з обстрілу.
І ще просуваються практично щодня до Запоріжжя, на мою думку, зараз вони вже в 27 км від Запоріжжя, перетворили Степногорськ на Бахмут.
