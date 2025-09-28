1 195 1
Враг нанес удары по Запорожью: произошел пожар, повреждена АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские захватчики нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью. Есть повреждения, произошел пожар.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие вражеской атаки на Запорожье в одном из районов города произошло возгорание. Экстренные службы обследуют территорию", - сообщил чиновник в 01:26.
Впоследствии он уточнил, что враг нанес по городу по меньшей мере четыре удара.
"Повреждена автозаправка и ее оборудование. Предварительно, без пострадавших", - сообщил Федоров в 01:41.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ще просуваються практично щодня до Запоріжжя, на мою думку, зараз вони вже в 27 км від Запоріжжя, перетворили Степногорськ на Бахмут.