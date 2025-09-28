Враг нанес удары по Запорожью: произошел пожар, повреждена АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские захватчики нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью. Есть повреждения, произошел пожар.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеской атаки на Запорожье в одном из районов города произошло возгорание. Экстренные службы обследуют территорию", - сообщил чиновник в 01:26.

Впоследствии он уточнил, что враг нанес по городу по меньшей мере четыре удара.

"Повреждена автозаправка и ее оборудование. Предварительно, без пострадавших", - сообщил Федоров в 01:41.

Читайте также: Взрывы прогремели в Запорожье на фоне атаки дронов и ракет