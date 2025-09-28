РУС
Новости Массированный ракетный обстрел Польша подняла истребители
587 5

Польша поднимала истребители из-за ночной комбинированной атаки России по Украине

Польша поднимала истребители из-за ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 28 сентября Польша и союзные страны подняли в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с деятельностью дальнобойной авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польской и союзной авиации", - говорится в заметке.

В небо были подняты очередные истребительные пары, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния высокой готовности.

В ОК отметили, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям.

Около 9 утра по Киеву в Оперативном командовании добавили, что операция завершена и нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

"Спасибо за поддержку Воздушного командования НАТО и Королевским воздушным силам Нидерландов, чьи истребители сегодня помогали гарантировать безопасность польского воздушного пространства. Также благодарим Бундесвер за поддержку с помощью систем Patriot, которые укрепили защиту польского воздушного пространства", - говорится в заявлении.

Напомним, враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники.

Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры.

По состоянию на 8:30 28 сентября 2025 года вследствие массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых. По обновленным данным, известно о 4 погибших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки были повреждены дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Чергові понти від ната...
28.09.2025 09:54 Ответить
Нехай вже йдуть спати.
Київ палає
28.09.2025 09:55 Ответить
а фермерів крилатих піднімали?
28.09.2025 09:57 Ответить
Угу...Крилаті драгуни почали запрягати коней,та "ведмежа хвороба" завадила.
28.09.2025 10:08 Ответить
Піднімали вони. Я ж казала, що сподівання всіх наших, що до збивання ракет та шахідів над Україною - то все був пістьош, звичайний сцикливий пістьош.
28.09.2025 10:12 Ответить
 
 