67% поляков поддерживают сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, - опрос
Большинство поляков считают, что страны НАТО должны сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.
Об этом свидетельствует опрос SW Research по заказу Onet, сообщает Цензор.НЕТ.
Участников опроса спросили, должны ли страны НАТО сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство стран-членов.
67% респондентов ответили "да". 8,7% опрошенных сказали, что "нет".
Еще 24,2% поляков выбрали ответ "трудно сказать/не имею мнения".
Авторы исследования отметили, что за сбивание российских истребителей чаще выступают мужчины (73,4%) чем женщины (61,3%). Кроме того, поддержка таких действий растет также с возрастом.
В возрастной группе до 24 лет за сбивание российских самолетов высказались 54,7% опрошенных. Зато среди лиц старше 50 лет ответ "да" выбрали 70,3%.
