РУС
Нарушение полетов самолетов рф
704 15

67% поляков поддерживают сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, - опрос

истребитель РФ

Большинство поляков считают, что страны НАТО должны сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса.

Об этом свидетельствует опрос SW Research по заказу Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

Участников опроса спросили, должны ли страны НАТО сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство стран-членов.

67% респондентов ответили "да". 8,7% опрошенных сказали, что "нет".

Еще 24,2% поляков выбрали ответ "трудно сказать/не имею мнения".

Авторы исследования отметили, что за сбивание российских истребителей чаще выступают мужчины (73,4%) чем женщины (61,3%). Кроме того, поддержка таких действий растет также с возрастом.

В возрастной группе до 24 лет за сбивание российских самолетов высказались 54,7% опрошенных. Зато среди лиц старше 50 лет ответ "да" выбрали 70,3%.

42% поляков считают, что Украина должна согласиться на потерю территорий для окончания войны

Топ комментарии
+4
А інші 33% хочуть отримати бомби на голову чи що?
28.09.2025 05:54 Ответить
+3
67% підтримують суверенітет. Небагато.
28.09.2025 02:10 Ответить
+2
Мабудь ждуни..бажають вночі слухати шерхіт КР над головами.
28.09.2025 06:17 Ответить
67% підтримують суверенітет. Небагато.
28.09.2025 02:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DKv-yj5CyXI

рашистські безпілотники бараздят прастори над єергокомплексами Фінляндії... НАТО підтягує свої війська до кордонів РФ
28.09.2025 02:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2N1GNJI4c5Q

це Radio Te Times про українськый фронт новини , 27-го вересня
Читайте відгуки - цікава статистика підтримки
28.09.2025 02:49 Ответить
все-таки під новинами не українського блогера ,а поважного радіо Королівства... реагують британці - щиро ...
28.09.2025 02:54 Ответить
Лишилось за малим - десь купити яйця...
28.09.2025 05:03 Ответить
28.09.2025 05:54 Ответить
28.09.2025 06:17 Ответить
Ті питання які не підлягають змінам, вони ще й обговорюють
28.09.2025 06:54 Ответить
Тобто, релігійних, що готові підставити другу щоку, не так вже і багато
28.09.2025 07:13 Ответить
треба у трампофлебіта ще запитати..
28.09.2025 07:21 Ответить
полякам вже як бе опридилитися - чи копати чи збивати...
28.09.2025 08:08 Ответить
Пшеки задрочені, а шо ви там кукурікали про Україну? Як там блокада кордону? А шо за закон підпасав ваш дебіл-призвіздент няв.врот.ський?Пшеки, попросіть фюрера свинорейху *****, щоб той дав вам креслення його сральних валіз, щоб гадити в них,і коли кацапи знов налетять на вас, а ваше перелякане військо польське може лупити ракетою з Ф16 тільки по хатинках пенсів а не по безпілотниках, то ви тоді, паскуди грьобані зрозумієте, що вас від скаженой кацапської орди захищає Україна, а не ваш призвиздент няв. врот.ський.
28.09.2025 08:13 Ответить
Спердолянти шляхетные.
28.09.2025 09:13 Ответить
Друзі, я хочу дещо прояснити для себе й вас. Що це за диспут "моя країна не буде воювати! За якусь європейську державу! "? І наші аналітики-експерти підхопили цю тему. Перше, європеєць платить податки. Не для утримання свого президента та його оточення, не для утримання всіх Рад Європи !!! Він платить за свою БЕЗПЕКУ. Щоб не прилетів Шахед з болот, чи ракета з Куби. Обов'язок політика у владі не думати про чергову виборчу компанію, а про те, як захистити своїх громадян від потенційної загрози зовнішніх ворогів, і забезпечити внутрішній порядок. Це зрозумів Д.Ф.Кеннеді. Я не прав? Військові повинні воювати там, куди направить їх уряд країни. Не хочеш - працюй у дитсадочку ! Не проїдай податки своїх громадян. Стаття 4 чи 5 НАТО, ой-ой ! Не цікаво. Цікаво лише мирне небо і спокій, майбутня безпека ! Військовий знав на який ризик погоджувався, коли йшов в армію. А уряди обирають не для представництва на конференціях чи засіданнях Рад Безпеки. Не забезпечив мир у країні, не попередив майбутні напади на країну, то чого прешся у владу ??? Звільни місце рішучим та талановитим, які дбають про свій народ та долю Європи. Якось так. Експерти не ВИПРАВДОВУЙТЕ політиків будь-якої країни. Істина дорожче.
28.09.2025 09:27 Ответить
Європейці мають думати про майбутнє і своєї країни, і всієї Європи, у якій вони хочуть жити. Це моє, а це чуже вже в Європі скінчилось ! Сьогодні все своє. І безпека, і мир, і війна. У кожному куточку Європи !
28.09.2025 09:29 Ответить
 
 