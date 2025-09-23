42% поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни
Близько 49% поляків вважають, що Україна не повинна відмовлятися від територій, які зараз окуповані Росією, в обмін на гарантії безпеки.
Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Польських респондентів запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна погодитися віддати територію в обмін на гарантії безпеки, зброю та закінчення війни. 41,7% опитаних заявили, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% вибрали відповідь "однозначно так").
Протилежної думки дотримуються 48,8% респондентів (з них 27,5% "однозначно проти" такого кроку). Решта 9,5% опитаних громадян Польщі не змогли відповісти.
Противники територіальних поступок є переважно виборцями партій коаліції Польщі – "Громадянської коаліції", "Польщі 2050" і Польської селянської партії.
Виборці правої опозиції ("Право і справедливість" і "Конфедерація") розділилися порівну – 48% вважають, що Україна повинна поступитися територіями і ще 48% проти цього.
Думаю, що кацапів зацікавить Данциг.
Поділіться з кацапами своїми територіми і помешканнями
в яких проживаєте , слабо ?
А нічого що РФ умовами каже від мови до обмеження армії і тд?
А які саме території?
А нічого що на своїх картах РФ уже малює Одесу і Вінницю?
( Пам'ятаєте ж катастрофу 2019го.
Це аналог Потопу в історії Жечі Посполитою/Корони Польської. ) тоді пихаті "сарматисти" наїхали на Козацтво та православну націю Русинів та поплатились за це..... І за безчинства Конфедератів поплатились тим що народ не підтримав їх боротьбу за збереження Речі а юдеї прокляли за погроми і утиски. Потім наїхали на УНР і ЗУНР і через час на Чехію
.. карма вона штука сильна
Вся надія, шо ВСУ і партнери придумають як повернути до влади "дорослих професіоналів"
Через год поляков порвали на части.
Хто, а головне НАХ*Я їх взагалі про це питає?