42% поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни

Близько 49% поляків вважають, що Україна не повинна відмовлятися від територій, які зараз окуповані Росією, в обмін на гарантії безпеки.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Польських респондентів запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна погодитися віддати територію в обмін на гарантії безпеки, зброю та закінчення війни. 41,7% опитаних заявили, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% вибрали відповідь "однозначно так").

Протилежної думки дотримуються 48,8% респондентів (з них 27,5% "однозначно проти" такого кроку). Решта 9,5% опитаних громадян Польщі не змогли відповісти.

Противники територіальних поступок є переважно виборцями партій коаліції Польщі – "Громадянської коаліції", "Польщі 2050" і Польської селянської партії.

Виборці правої опозиції ("Право і справедливість" і "Конфедерація") розділилися порівну – 48% вважають, що Україна повинна поступитися територіями і ще 48% проти цього.

