42% поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни

польша

Близько 49% поляків вважають, що Україна не повинна відмовлятися від територій, які зараз окуповані Росією, в обмін на гарантії безпеки.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Польських респондентів запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна погодитися віддати територію в обмін на гарантії безпеки, зброю та закінчення війни. 41,7% опитаних заявили, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% вибрали відповідь "однозначно так").

Протилежної думки дотримуються 48,8% респондентів (з них 27,5% "однозначно проти" такого кроку). Решта 9,5% опитаних громадян Польщі не змогли відповісти.

Противники територіальних поступок є переважно виборцями партій коаліції Польщі – "Громадянської коаліції", "Польщі 2050" і Польської селянської партії.

Виборці правої опозиції ("Право і справедливість" і "Конфедерація") розділилися порівну – 48% вважають, що Україна повинна поступитися територіями і ще 48% проти цього.

опитування (2054) Польща (9000)
+16
готовий віддати Белосток і Гданськ.
23.09.2025 22:24 Відповісти
+8
Можемо обміняти на територію Польші.

Думаю, що кацапів зацікавить Данциг.
23.09.2025 22:31 Відповісти
+7
Віддам Мазури і Підляшчя.
23.09.2025 22:26 Відповісти
Покажіть їм Трампа.
23.09.2025 22:22 Відповісти
"Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!", - додав Трамп.
23.09.2025 22:38 Відповісти
23.09.2025 22:26 Відповісти
На втрату Бреслау та Данцига нехай спочатку погодяться...
23.09.2025 22:27 Відповісти
ТА тут і своїх свиинопасів,готових хоч сьогодні цьомати ху....ла у дупу, не на багато менше!
23.09.2025 22:27 Відповісти
зай німцям відадуть судети
23.09.2025 22:27 Відповісти
Це до чехів та словаків.
23.09.2025 22:32 Відповісти
Тобто кацапсячі дрони та ракети поляки збивати не будуть
23.09.2025 22:32 Відповісти
Ляхи завжди були за знищення Украiни. Навiть без соцопитувань!
23.09.2025 22:33 Відповісти
це ті 42% поляків, які зїбуться у Португалію після захоплення Сувалкського коридору.
23.09.2025 22:34 Відповісти
А як стосовно Холмщини, чи Данціга? Віддасте?
23.09.2025 22:36 Відповісти
В них краще такого не питати. Вони віддадуть все, лишень тільки їх не били. Вже не один раз все віддавали.
23.09.2025 22:48 Відповісти
Сармати сармати.... Славних прадідів великих рольнікі завзяті..
23.09.2025 23:13 Відповісти
А яке діло полякам до наших територій , що пече ?
Поділіться з кацапами своїми територіми і помешканнями
в яких проживаєте , слабо ?
23.09.2025 22:37 Відповісти
Президент Польши Кароль Навродский, как типичное быдло, не смог удержаться и "закинулся снюсом" прямо на заседании Генассамблеи ООН.
23.09.2025 22:37 Відповісти
100% українців вважають, щоб пшеки віддали половину своєї теріторії для закінчення війни в Україні.
23.09.2025 22:37 Відповісти
A counter offer: вiддати кацапам Польщу, а не нашi землi. How about that?
23.09.2025 22:38 Відповісти
а потім пшеки хапнуть під тим приводом волинь та галичину!
23.09.2025 22:38 Відповісти
Венгерські фашисти колись теж хапать хотіли, поки не провчили... То придушили Карпатську Русь, то пішли разом з Райхом
23.09.2025 23:12 Відповісти
А справа в територіях?
А нічого що РФ умовами каже від мови до обмеження армії і тд?
А які саме території?
А нічого що на своїх картах РФ уже малює Одесу і Вінницю?
23.09.2025 22:40 Відповісти
Хтось може пояснити полякам, що війна не закінчиться, навіть якщо кацапам віддати всю Україну?
23.09.2025 22:49 Відповісти
Пропаганда робить своє діло....
( Пам'ятаєте ж катастрофу 2019го.
Це аналог Потопу в історії Жечі Посполитою/Корони Польської. ) тоді пихаті "сарматисти" наїхали на Козацтво та православну націю Русинів та поплатились за це..... І за безчинства Конфедератів поплатились тим що народ не підтримав їх боротьбу за збереження Речі а юдеї прокляли за погроми і утиски. Потім наїхали на УНР і ЗУНР і через час на Чехію
.. карма вона штука сильна
23.09.2025 23:09 Відповісти
Всі хто зараз буде гнівно карати поляків за таку статистику, прохання не поспішати з висновками, а просто згадати скільки % українців без примусу, добровільно, як голі в баню, бігли голосувати у 2019 за чувака, який роками пропагував широкому загалу наративи російської пропаганди, який паскудив та знецінював все, на чому тримається будь-яке суспільство, будь яка держава. Поляки не обирали собі у владу щось подібне, тому вони зараз і в ЄС і в НАТО. Тож перед тим, як в стопітсотий раз тупорилі ******* на всю макітру "критики" почнуть паскудити поляків, які надали нам більше танків, ніж будь яка інша держава, які прихистили наших біженців у найбільшій кількості, нніж будь хто інший, які постачають через свою територію 95% озброєнь які ми отримуємо з країн НАТО, краще подумайте рештками своїх мозгів, що було б з Україною та з вами, пустопорожніми піздюками-довбойобами, якби Польща у 2022 не протягнула руку допомоги, яку надає нам досі? Не будьте невдячними свинями і тоді, можливо, хоча вже ХЗ, Україна колись, хоча ХЗ, стане частиною Європи, а не москальсько-ординської ЄврАзії, до якої ви ментально прагнете, судячи з ваших припіздошених бидловатих коментів.
23.09.2025 22:50 Відповісти
Поки керують міндічі - для нас велика мрія : навіть просто якась автономія в складі БалтоЧорноморського Союзу "од можа до можа"..... тут аби не втратити державність. Яка і так вже на паузі..
Вся надія, шо ВСУ і партнери придумають як повернути до влади "дорослих професіоналів"
23.09.2025 23:04 Відповісти
В 1939 году поляки воспользовались моментом и приняли участие в разделе Чехословакии вместе с гитлером.
Через год поляков порвали на части.
23.09.2025 22:53 Відповісти
Можете прямо зараз, прямо тут пояснити, що саме доводить ваш пост про Польщу 1939 року, який геть не стосується України в контексті обговорюваної теми, стосовно подій в Україні 2022-2025 р.? Бажано зробіть це українською мовою, а не вашою москальською говіркою. Доречі дивно, чому ви не згадали часи, коли Польща та Україна були союзниками у 1920 році в рамках Варшавської угоди, відомої як "Пакт Пілсудського-Петлюри", яка була укладена задля спільної боротьби проти більшовицької росії. Доречі, цей союз призвів до спільних військових дій українських та польських військ, які зупинили наступ совєтів. Чому ви не згадуєте цей історичний факт? Чи вам треба посварити поляків та українців?
23.09.2025 23:21 Відповісти
Орла вам білого за воротник, брати слов'яни ( чи сарматське панство, як та ким ви там себе вважаєте )
23.09.2025 23:01 Відповісти
А українці вважають що раз поляки такі гнучкі то можуть зігнутися і відсмоктати в себе
23.09.2025 23:13 Відповісти
Доречі, хто сказав що ми повинні віддати саме херсонщину чи Запоріжжя? Впевнений що ***** погодиться взяти Львів, Рівне і Франківськ, щоб поляки змогли насолодитися розширенням на пів тисячі кілометрів кордоном з рашистами яких вони так *******
23.09.2025 23:16 Відповісти
Можна обміняти на етнічні українські землі Лемківщини і частково Бойківдини - Перемишль, Ярослав, Холм та інші.
23.09.2025 23:19 Відповісти
Не, зрозумійте мене правильно, але з якого-такого статевого придатку, тут поляки взагалі?
Хто, а головне НАХ*Я їх взагалі про це питає?
23.09.2025 23:26 Відповісти
 
 