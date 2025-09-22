У Польщі зменшилося до 53% позитивне ставлення до присутності українців в країні
Згідно з дослідженням United Surveys для порталу Wirtualna Polska, 52,7 % жителів Польщі позитивно ставляться до присутності українців у країні та їхньої інтеграції у суспільство. Негативну думку висловили 37% опитаних, ще 10,3% важко відповісти.
З-поміж тих, хто оцінює українців позитивно, 5,5 % зробили це "певно", а 47,2 % — "швидше позитивно". Серед негативних оцінок 16% заявили про "різко негативне" ставлення і 21% — про "швидше негативне".
Зазначається, що динаміка думок протягом останніх двох років показує поступове зниження позитивного сприйняття. У вересні 2023 року позитивно оцінювали присутність українців 64,4% поляків, а негативно – 29,5%. У січні 2025 року цей показник становив 55,3 % та 33 % відповідно.
Найбільшу підтримку українцям демонструють виборці правлячої коаліції – 62% позитивних відповідей проти 32% негативних. Серед прихильників опозиції співвідношення становить 49% до 40%.
3араз у польській громадській думці тему українських біженців затьмарили рефлексії на тему результатів масової появи російських дронів на території Польщі та ступінь готовності (чи неготовності) тамтешніх збройних сил та армій союзників адекватно відповідати на подібні виклики.
На цьому тлі голосування Сенату Польщі за нову версію закону про допомогу українцям пройшло майже непомітно.
І хтозна, які ще "чорні лебеді" впливатимуть на польську політику в майбутньому, і чи не призведе їхній вплив до того, що тема безпеки і такої близької до польських кордонів війни виштовхне на другий план дискусії про те, як слід ставитися до українців, які через цю війну опинилися на території Польщі.
Одні дослідники кажуть, що головна причина такої зміни у суспільних настроях - це конкуренція за обмежені ресурси між поляками та прибульцями з України. Мовляв, масовий наплив українців призвів до подорожчання оренди житла, до перевантаження систем освіти і охорони здоров'я - і це, ясна річ, не подобається місцевим.
Інші - що поляки, як би парадоксально це не звучало, "втомилися від війни". Товари та послуги дорожчають, ЗМІ нагадують, що Польща може стати наступною жертвою російської агресії - фрустрацію з цього приводу поляки виміщують на українцях.
Четверті - вважають, що всьому виною російська пропаганда і польські ультраправі інтернет-тролі. У мільйонах постів і коментарів у соцмережах звинувачують українців у всіх можливих гріхах - і це відбивається на настроях "пересічного Ковальського". Найсвіжіший вияв цього - наприклад, те, що, згідно з дослідженням центру Res Futura, аж 38% поляків покладали провину у інциденті з масовим входженням у польський повітряний простір російських дронів у ніч на 10 вересня на Україну. Для порівняння, Росію у цьому звинувачували лише 34% респондентів.
Все, що відбувається у польському політичному житті, тамтешні коментатори розглядають саме через цю призму, - як та чи інша подія позначиться на шансах тієї чи іншої партії на майбутніх виборах.
Отож польські політики взяли до уваги, що тріумф Трампа став можливий не в останню чергу завдяки експлуатації ним жорсткої антиімігрантської риторики і самі значно активізували її використання.
Зате внутрішньопартійної ваги набрали радикальні фігури, які не приховують своїх антиукраїнських поглядів, - на кшталт колишнього міністра освіти Пшемислава Чарнека.
Все - знову ж таки, заради утримання і мобілізації правих виборців під вибори-2027, кажуть співрозмовники ВВС.