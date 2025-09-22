У Польщі зменшилося до 53% позитивне ставлення до присутності українців в країні

Згідно з дослідженням United Surveys для порталу Wirtualna Polska, 52,7 % жителів Польщі позитивно ставляться до присутності українців у країні та їхньої інтеграції у суспільство. Негативну думку висловили 37% опитаних, ще 10,3% важко відповісти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

З-поміж тих, хто оцінює українців позитивно, 5,5 % зробили це "певно", а 47,2 % — "швидше позитивно". Серед негативних оцінок 16% заявили про "різко негативне" ставлення і 21% — про "швидше негативне".

Зазначається, що динаміка думок протягом останніх двох років показує поступове зниження позитивного сприйняття. У вересні 2023 року позитивно оцінювали присутність українців 64,4% поляків, а негативно – 29,5%. У січні 2025 року цей показник становив 55,3 % та 33 % відповідно.

Найбільшу підтримку українцям демонструють виборці правлячої коаліції – 62% позитивних відповідей проти 32% негативних. Серед прихильників опозиції співвідношення становить 49% до 40%.

