Новини Наступ Росії на країни НАТО Польща готується до війни
30% поляків планують покинути країну в разі ймовірного нападу Росії, - опитування

Скільки поляків покинуть Польщу через напад РФ: опитування

Переважна більшість громадян Польщі готова захищати країну в разі потенційної російської агресії, однак майже кожен третій планує покинути Батьківщину.

Про це свідчить опитування інституту досліджень Pollster на замовлення порталу Super Express, інформує Цензор.НЕТ.

Польских респондентів запитали "Чи плануєте ви виїхати з Польщі в разі російської агресії проти нашої країни?"

30% опитаних поляків дали ствердну відповідь, тоді як 70% сказали, що планують залишитися в Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща фіксує підвищену активність Росії в Балтійському морі, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Польський майор Аркадіуш Купс, коментуючи результати опитування, висловив сподівання, що "ці заяви не відхиляються від реальності й цей показник не завищений".

Дослідження інституту Pollster відбулось 10-11 вересня – тобто після нальоту російських дронів на Польщу – на вибірці у 1020 дорослих поляків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% поляків не чекає війни в країні протягом найближчих 5 років, - опитування

Топ коментарі
+9
Це на словах бо горді. Насправді 30% залишиться і то більшість з них розраховуватиме не приймати прямої участі в війні, максимум волонтерити
показати весь коментар
18.09.2025 18:41 Відповісти
+6
Ну вперед, понасміхайтеся з поляків. Тут же кожен з коментаторів воює за Україну (...з дивана), і заходить сюди понасміхатися з "ухилянтів".

Я правий, воїни з коментів?
показати весь коментар
18.09.2025 18:58 Відповісти
+5
Ги...Ги...яке гонорне панство...
показати весь коментар
18.09.2025 18:46 Відповісти
Це на словах бо горді. Насправді 30% залишиться і то більшість з них розраховуватиме не приймати прямої участі в війні, максимум волонтерити
показати весь коментар
18.09.2025 18:41 Відповісти
То що, славень "Єще Польска нє згінєла" співатии не буде кому? 😲 Чи будуть співати, але тихо-тихо, щоб кацапи не почули? 🤔
показати весь коментар
18.09.2025 19:07 Відповісти
вірно мислять !

в Україні під захистом ЗСУ буде спокійніше

.
показати весь коментар
18.09.2025 18:42 Відповісти
Ви знову зі своєю армійською пропагандою? )) Притомні люди одразу вивезуть свої родини - ось і буде 30%, приблизно, як у нас. Це нормальний відсоток. Це ж не поляки в СЗЧ цілими підрозділами бігають
показати весь коментар
18.09.2025 19:21 Відповісти
Ги...Ги...яке гонорне панство...
показати весь коментар
18.09.2025 18:46 Відповісти
Еко запердолила їх одна атака дронами імітаторами!
показати весь коментар
18.09.2025 18:48 Відповісти
Розселимо на Волині...
показати весь коментар
18.09.2025 18:48 Відповісти
Спердолянти.
показати весь коментар
18.09.2025 18:49 Відповісти
Перед Другою світовою війною найбільшими хвальками були французи та поляки. Усі пам'ятають що потім було. Народ, як і людину, не впізнаєш, доки не припреш до стінки.
показати весь коментар
18.09.2025 18:50 Відповісти
Ну и расскажите что было с польской армией? В отличии от французской сражалась дольше многих
показати весь коментар
18.09.2025 18:53 Відповісти
На каждого погибшего поляка 10-11 сдалось в плен в течение месяца. От советской армии бежали просто. Что ещё рассказать!
показати весь коментар
18.09.2025 19:27 Відповісти
Цифры. Сколько держались Франция, Бельгия, Голандия, Чехия и Польша. От и посмотрим.
Зараннее спасибо
показати весь коментар
18.09.2025 19:35 Відповісти
Контрнаступ контрнаступ и GG )))
показати весь коментар
18.09.2025 19:30 Відповісти
Шось я думаю влада в Польші піддивившись як діяла влада в України, наврядче випустять тих бажаючих. Хоча бажаючі перестраховуючись особливо серед молоді, заздалегідь купують хати в тій же Іспанії. на всяк пожежний
показати весь коментар
18.09.2025 18:51 Відповісти
Вроде как нет уже той инфраструктуры на границе которая у Украинв от СССР осталась.
показати весь коментар
18.09.2025 19:28 Відповісти
Ну вперед, понасміхайтеся з поляків. Тут же кожен з коментаторів воює за Україну (...з дивана), і заходить сюди понасміхатися з "ухилянтів".

Я правий, воїни з коментів?
показати весь коментар
18.09.2025 18:58 Відповісти
На самом деле (судя по результатам голосования за президента) около 3/4 поляков не готовы к войне, а готовы только к шашлычкам на майские. Процент идиотов везде близкий.
показати весь коментар
18.09.2025 18:59 Відповісти
)) а українські біженці вже почали покидати польщу, як постсовкову варшавсько-договірну країну, перебираючись до не більш надійних, але до більш соціально спонсоруючих біженців, країн "старої буржуазної європи")) Carpe diem , як аргумент - шахеди прилетіли! )) в цьому легко пересвідчитись, коротко промоніторівши сторінки біженців "туристично-соціального" прошарку ))
показати весь коментар
18.09.2025 19:00 Відповісти
Звичайні цифри, характерні для більшості країн.
Як і майор, сподіваюсь вони відповідають дійсності.
показати весь коментар
18.09.2025 19:01 Відповісти
Такі приїздять поляки у Францію чи Іспанію,а їм місцеві кажуть-спєрдаляй на Польску курва.Це ж буде норм?
показати весь коментар
18.09.2025 19:10 Відповісти
поляки отримають те що вони робили з українцями
показати весь коментар
18.09.2025 19:11 Відповісти
Європейці знають що за них будуть вмирати американські негри. Чому б не поїхати кудись тимчасово.
показати весь коментар
18.09.2025 19:13 Відповісти
Вірно зроблять! Хай в такому випадку прямують на Волинь та львівщину проводити ексгумацію останків "закатованих Бандерою" поляків,хай зерно на кордоні розкидають! Це ж їх вподобання,чи не так???!!! Як там італійський мафіозі казав: куля в сідницю перевертає мізки?! Так це ж іще навіть не куля в сідницю,це всього-навсього два десятка дронів,які жодної людини не вбили...
показати весь коментар
18.09.2025 19:16 Відповісти
Польские хфермеры и перевозчики будут в первых рядах сцикунов.
это же не за рубли и водку перекрывать границу и храбро воевать с Украинскими женщинами и детьми.
показати весь коментар
18.09.2025 19:19 Відповісти
Хто серед 30%(вік,стать)?Опитування ні про що не говорить.Диванні не пропустили можливості обісрати поляків,котрі допомагають з першого дня війни.
Цікаво таке опитування в Україні провести
показати весь коментар
18.09.2025 19:22 Відповісти
хєрасє скількі фермерів..
показати весь коментар
18.09.2025 19:29 Відповісти
Пускай даже 30% поляков убежит ( плюс 100% тех кто уже убежал с Украины,1-2 миллиона) Это считай 13-15 миллионов беженцев, у большинства денег на жизнь не будет я вам гарантирую. Куда они поедут? В Берлин который в часе езды от польской границы? Да немцы сами драпать начнут когда движуха в Польше начнется. Где все эти европейские мусорники которые прокормят 13 миллионов поляков и 8 миллионов украинцев, не считая тех кто ещё сбежит до того как? А если ещё немцы, чехи побегут?
показати весь коментар
18.09.2025 19:38 Відповісти
 
 