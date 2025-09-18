30% поляків планують покинути країну в разі ймовірного нападу Росії, - опитування
Переважна більшість громадян Польщі готова захищати країну в разі потенційної російської агресії, однак майже кожен третій планує покинути Батьківщину.
Про це свідчить опитування інституту досліджень Pollster на замовлення порталу Super Express, інформує Цензор.НЕТ.
Польских респондентів запитали "Чи плануєте ви виїхати з Польщі в разі російської агресії проти нашої країни?"
30% опитаних поляків дали ствердну відповідь, тоді як 70% сказали, що планують залишитися в Польщі.
Польський майор Аркадіуш Купс, коментуючи результати опитування, висловив сподівання, що "ці заяви не відхиляються від реальності й цей показник не завищений".
Дослідження інституту Pollster відбулось 10-11 вересня – тобто після нальоту російських дронів на Польщу – на вибірці у 1020 дорослих поляків.
в Україні під захистом ЗСУ буде спокійніше
.
Зараннее спасибо
Я правий, воїни з коментів?
Як і майор, сподіваюсь вони відповідають дійсності.
это же не за рубли и водку перекрывать границу и храбро воевать с Украинскими женщинами и детьми.
Цікаво таке опитування в Україні провести