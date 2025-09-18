УКР
Новини Військова присутність РФ в Балтійському морі
399 3

Польща фіксує підвищену активність Росії в Балтійському морі, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш про направлення військ в Уукраїну

Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо підвищену активність в Балтійському морі, тому на запит прем’єр-міністра Туска ми провели операцію "Балтійський вартовий", в якій беруть участь країни-члени НАТО - Польща, Швеція, Фінляндія, Норвегія, ФРН, Данія, країни Балтії, а також ті, хто не знаходяться на узбережжі Балтійського моря, але підтримують нас - Франція та Нідерланди", - зазначив він.

Міністр нагадав, що минулого року різко зросла кількість провокацій Росії: переривання кабелів, порушення повітряного простору й кордонів, зокрема в економічних зонах Балтії та Скандинавії.

Міністр також заявив, що Польща посилюватиме досвід у використанні надводних і підводних дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир має бути справедливим і прийнятним для України, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Автор: 

Польща (8963) росія (67815) Косіняк-Камиш Владислав (59) Балтійське море (14)
Коментувати
Купіть пару "Магур"! Не дорого...
показати весь коментар
18.09.2025 17:43 Відповісти
та ви що!?!? і це вони тільки прощупують вашу реакцію і ви всраті,а що буде коли розвернуться практично діяти???а ми кожного дня у прямому контакті...
показати весь коментар
18.09.2025 17:52 Відповісти
Випускайте рольників.
показати весь коментар
18.09.2025 17:58 Відповісти
 
 