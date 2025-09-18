Польща фіксує підвищену активність Росії в Балтійському морі, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо підвищену активність в Балтійському морі, тому на запит прем’єр-міністра Туска ми провели операцію "Балтійський вартовий", в якій беруть участь країни-члени НАТО - Польща, Швеція, Фінляндія, Норвегія, ФРН, Данія, країни Балтії, а також ті, хто не знаходяться на узбережжі Балтійського моря, але підтримують нас - Франція та Нідерланди", - зазначив він.

Міністр нагадав, що минулого року різко зросла кількість провокацій Росії: переривання кабелів, порушення повітряного простору й кордонів, зокрема в економічних зонах Балтії та Скандинавії.

Міністр також заявив, що Польща посилюватиме досвід у використанні надводних і підводних дронів.

