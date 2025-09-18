Польша фиксирует повышенную активность России в Балтийском море, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Польша вместе с союзниками по НАТО провела операцию "Балтийский часовой" в ответ на рост активности России в Балтийском море.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видим повышенную активность в Балтийском море, поэтому по запросу премьер-министра Туска мы провели операцию "Балтийский часовой", в которой участвуют страны-члены НАТО - Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия, ФРГ, Дания, страны Балтии, а также те, кто не находятся на побережье Балтийского моря, но поддерживают нас - Франция и Нидерланды", - отметил он.

Министр напомнил, что в прошлом году резко возросло количество провокаций России: прерывание кабелей, нарушение воздушного пространства и границ, в частности в экономических зонах Балтии и Скандинавии.

Министр также заявил, что Польша будет усиливать опыт в использовании надводных и подводных дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - Косиняк-Камыш