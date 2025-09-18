Мир має бути справедливим і прийнятним для України, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

У Польщі підтримують мирні зусилля, які реалізує президент США Дональд Трамп, але наголошують, що він має бути справедливим і прийнятним для української держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на спільній пресконференції з главою Міноборони України Денисом Шмигалем у Києві.

"Поляки, українці – люди миру. Ми хочемо миру. Звичайно, мир має бути справедливим. Мир має ґрунтуватися на умовах, прийнятних для тих, хто героїчно захищає свій суверенітет і незалежність. Він має бути прийнятним для української держави", - сказав він.

Також Косіняк-Камиш наголосив, що Польща підтримує мирні зусилля, які реалізує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але також дуже рішуче підтримуються спільнотою Європейського Союзу та західними країнами, які поділяють цінності.

Міністр оборони Польщі наголосив, що мир потребує сили. "Сили, яка потім захищає, яка відлякує, яка реагує", - зазначив він.