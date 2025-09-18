Мир должен быть справедливым и приемлемым для Украины, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

В Польше поддерживают мирные усилия, которые реализует президент США Дональд Трамп, но подчеркивают, что он должен быть справедливым и приемлемым для украинского государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

"Поляки, украинцы - люди мира. Мы хотим мира. Конечно, мир должен быть справедливым. Мир должен основываться на условиях, приемлемых для тех, кто героически защищает свой суверенитет и независимость. Он должен быть приемлемым для украинского государства", - сказал он.

Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша поддерживает мирные усилия, которые реализует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, но также очень решительно поддерживаются сообществом Европейского Союза и западными странами, которые разделяют ценности.

Министр обороны Польши подчеркнул, что мир требует силы. "Силы, которая потом защищает, которая отпугивает, которая реагирует", - отметил он.

