30% поляков планируют покинуть страну в случае вероятного нападения России, - опрос

Подавляющее большинство граждан Польши готовы защищать страну в случае потенциальной российской агрессии, однако почти каждый третий планирует покинуть Родину.

Об этом свидетельствует опрос института исследований Pollster по заказу портала Super Express, информирует Цензор.НЕТ.

Польских респондентов спросили "Планируете ли вы уехать из Польши в случае российской агрессии против нашей страны?"

30% опрошенных поляков дали утвердительный ответ, тогда как 70% сказали, что планируют остаться в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша фиксирует повышенную активность России в Балтийском море, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Польский майор Аркадиуш Купс, комментируя результаты опроса, выразил надежду, что "эти заявления не отклоняются от реальности и этот показатель не завышен".

Исследование института Pollster состоялось 10-11 сентября - то есть после налета российских дронов на Польшу - на выборке в 1020 взрослых поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% поляков не ждет войны в стране в течение ближайших 5 лет, - опрос