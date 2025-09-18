РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО Польша готовится к войне
30% поляков планируют покинуть страну в случае вероятного нападения России, - опрос

Сколько поляков покинут Польшу из-за нападения РФ: опрос

Подавляющее большинство граждан Польши готовы защищать страну в случае потенциальной российской агрессии, однако почти каждый третий планирует покинуть Родину.

Об этом свидетельствует опрос института исследований Pollster по заказу портала Super Express, информирует Цензор.НЕТ.

Польских респондентов спросили "Планируете ли вы уехать из Польши в случае российской агрессии против нашей страны?"

30% опрошенных поляков дали утвердительный ответ, тогда как 70% сказали, что планируют остаться в Польше.

Польский майор Аркадиуш Купс, комментируя результаты опроса, выразил надежду, что "эти заявления не отклоняются от реальности и этот показатель не завышен".

Исследование института Pollster состоялось 10-11 сентября - то есть после налета российских дронов на Польшу - на выборке в 1020 взрослых поляков.

Топ комментарии
+8
Це на словах бо горді. Насправді 30% залишиться і то більшість з них розраховуватиме не приймати прямої участі в війні, максимум волонтерити
18.09.2025 18:41 Ответить
+5
Ги...Ги...яке гонорне панство...
18.09.2025 18:46 Ответить
+5
Ну вперед, понасміхайтеся з поляків. Тут же кожен з коментаторів воює за Україну (...з дивана), і заходить сюди понасміхатися з "ухилянтів".

Я правий, воїни з коментів?
18.09.2025 18:58 Ответить
Це на словах бо горді. Насправді 30% залишиться і то більшість з них розраховуватиме не приймати прямої участі в війні, максимум волонтерити
18.09.2025 18:41 Ответить
То що, славень "Єще Польска нє згінєла" співатии не буде кому? 😲 Чи будуть співати, але тихо-тихо, щоб кацапи не почули? 🤔
18.09.2025 19:07 Ответить
вірно мислять !

в Україні під захистом ЗСУ буде спокійніше

.
18.09.2025 18:42 Ответить
Ви знову зі своєю армійською пропагандою? )) Притомні люди одразу вивезуть свої родини - ось і буде 30%, приблизно, як у нас. Це нормальний відсоток. Це ж не поляки в СЗЧ цілими підрозділами бігають
18.09.2025 19:21 Ответить
Ги...Ги...яке гонорне панство...
18.09.2025 18:46 Ответить
Еко запердолила їх одна атака дронами імітаторами!
18.09.2025 18:48 Ответить
Розселимо на Волині...
18.09.2025 18:48 Ответить
Спердолянти.
18.09.2025 18:49 Ответить
Перед Другою світовою війною найбільшими хвальками були французи та поляки. Усі пам'ятають що потім було. Народ, як і людину, не впізнаєш, доки не припреш до стінки.
18.09.2025 18:50 Ответить
Ну и расскажите что было с польской армией? В отличии от французской сражалась дольше многих
18.09.2025 18:53 Ответить
На каждого погибшего поляка 10-11 сдалось в плен в течение месяца. От советской армии бежали просто. Что ещё рассказать!
18.09.2025 19:27 Ответить
Шось я думаю влада в Польші піддивившись як діяла влада в України, наврядче випустять тих бажаючих. Хоча бажаючі перестраховуючись особливо серед молоді, заздалегідь купують хати в тій же Іспанії. на всяк пожежний
18.09.2025 18:51 Ответить
Ну вперед, понасміхайтеся з поляків. Тут же кожен з коментаторів воює за Україну (...з дивана), і заходить сюди понасміхатися з "ухилянтів".

Я правий, воїни з коментів?
18.09.2025 18:58 Ответить
На самом деле (судя по результатам голосования за президента) около 3/4 поляков не готовы к войне, а готовы только к шашлычкам на майские. Процент идиотов везде близкий.
18.09.2025 18:59 Ответить
)) а українські біженці вже почали покидати польщу, як постсовкову варшавсько-договірну країну, перебираючись до не більш надійних, але до більш соціально спонсоруючих біженців, країн "старої буржуазної європи")) Carpe diem , як аргумент - шахеди прилетіли! )) в цьому легко пересвідчитись, коротко промоніторівши сторінки біженців "туристично-соціального" прошарку ))
18.09.2025 19:00 Ответить
Звичайні цифри, характерні для більшості країн.
Як і майор, сподіваюсь вони відповідають дійсності.
18.09.2025 19:01 Ответить
Такі приїздять поляки у Францію чи Іспанію,а їм місцеві кажуть-спєрдаляй на Польску курва.Це ж буде норм?
18.09.2025 19:10 Ответить
поляки отримають те що вони робили з українцями
18.09.2025 19:11 Ответить
Європейці знають що за них будуть вмирати американські негри. Чому б не поїхати кудись тимчасово.
18.09.2025 19:13 Ответить
Вірно зроблять! Хай в такому випадку прямують на Волинь та львівщину проводити ексгумацію останків "закатованих Бандерою" поляків,хай зерно на кордоні розкидають! Це ж їх вподобання,чи не так???!!! Як там італійський мафіозі казав: куля в сідницю перевертає мізки?! Так це ж іще навіть не куля в сідницю,це всього-навсього два десятка дронів,які жодної людини не вбили...
18.09.2025 19:16 Ответить
Польские хфермеры и перевозчики будут в первых рядах сцикунов.
это же не за рубли и водку перекрывать границу и храбро воевать с Украинскими женщинами и детьми.
18.09.2025 19:19 Ответить
Хто серед 30%(вік,стать)?Опитування ні про що не говорить.Диванні не пропустили можливості обісрати поляків,котрі допомагають з першого дня війни.
Цікаво таке опитування в Україні провести
18.09.2025 19:22 Ответить
 
 