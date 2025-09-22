В Польше уменьшилось до 53% положительное отношение к присутствию украинцев в стране

Согласно исследованию United Surveys для портала Wirtualna Polska, 52,7% жителей Польши положительно относятся к присутствию украинцев в стране и их интеграции в общество. Отрицательное мнение высказали 37% опрошенных, еще 10,3% затруднились ответить.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Среди тех, кто оценивает украинцев положительно, 5,5% сделали это "вероятно", а 47,2% - "скорее положительно". Среди негативных оценок 16% заявили о "резко негативном" отношении и 21% - о "скорее негативном".

Отмечается, что динамика мнений в течение последних двух лет показывает постепенное снижение положительного восприятия. В сентябре 2023 года положительно оценивали присутствие украинцев 64,4% поляков, а отрицательно - 29,5%. В январе 2025 года этот показатель составил 55,3 % и 33 % соответственно.

Наибольшую поддержку украинцам демонстрируют избиратели правящей коалиции - 62% положительных ответов против 32% отрицательных. Среди сторонников оппозиции соотношение составляет 49% к 40%.

