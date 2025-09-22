В Польше уменьшилось до 53% положительное отношение к присутствию украинцев в стране
Согласно исследованию United Surveys для портала Wirtualna Polska, 52,7% жителей Польши положительно относятся к присутствию украинцев в стране и их интеграции в общество. Отрицательное мнение высказали 37% опрошенных, еще 10,3% затруднились ответить.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Среди тех, кто оценивает украинцев положительно, 5,5% сделали это "вероятно", а 47,2% - "скорее положительно". Среди негативных оценок 16% заявили о "резко негативном" отношении и 21% - о "скорее негативном".
Отмечается, что динамика мнений в течение последних двух лет показывает постепенное снижение положительного восприятия. В сентябре 2023 года положительно оценивали присутствие украинцев 64,4% поляков, а отрицательно - 29,5%. В январе 2025 года этот показатель составил 55,3 % и 33 % соответственно.
Наибольшую поддержку украинцам демонстрируют избиратели правящей коалиции - 62% положительных ответов против 32% отрицательных. Среди сторонников оппозиции соотношение составляет 49% к 40%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
3араз у польській громадській думці тему українських біженців затьмарили рефлексії на тему результатів масової появи російських дронів на території Польщі та ступінь готовності (чи неготовності) тамтешніх збройних сил та армій союзників адекватно відповідати на подібні виклики.
На цьому тлі голосування Сенату Польщі за нову версію закону про допомогу українцям пройшло майже непомітно.
І хтозна, які ще "чорні лебеді" впливатимуть на польську політику в майбутньому, і чи не призведе їхній вплив до того, що тема безпеки і такої близької до польських кордонів війни виштовхне на другий план дискусії про те, як слід ставитися до українців, які через цю війну опинилися на території Польщі.
Одні дослідники кажуть, що головна причина такої зміни у суспільних настроях - це конкуренція за обмежені ресурси між поляками та прибульцями з України. Мовляв, масовий наплив українців призвів до подорожчання оренди житла, до перевантаження систем освіти і охорони здоров'я - і це, ясна річ, не подобається місцевим.
Інші - що поляки, як би парадоксально це не звучало, "втомилися від війни". Товари та послуги дорожчають, ЗМІ нагадують, що Польща може стати наступною жертвою російської агресії - фрустрацію з цього приводу поляки виміщують на українцях.
Четверті - вважають, що всьому виною російська пропаганда і польські ультраправі інтернет-тролі. У мільйонах постів і коментарів у соцмережах звинувачують українців у всіх можливих гріхах - і це відбивається на настроях "пересічного Ковальського". Найсвіжіший вияв цього - наприклад, те, що, згідно з дослідженням центру Res Futura, аж 38% поляків покладали провину у інциденті з масовим входженням у польський повітряний простір російських дронів у ніч на 10 вересня на Україну. Для порівняння, Росію у цьому звинувачували лише 34% респондентів.
Все, що відбувається у польському політичному житті, тамтешні коментатори розглядають саме через цю призму, - як та чи інша подія позначиться на шансах тієї чи іншої партії на майбутніх виборах.
Отож польські політики взяли до уваги, що тріумф Трампа став можливий не в останню чергу завдяки експлуатації ним жорсткої антиімігрантської риторики і самі значно активізували її використання.
Зате внутрішньопартійної ваги набрали радикальні фігури, які не приховують своїх антиукраїнських поглядів, - на кшталт колишнього міністра освіти Пшемислава Чарнека.
Все - знову ж таки, заради утримання і мобілізації правих виборців під вибори-2027, кажуть співрозмовники ВВС.