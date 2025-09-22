РУС
В Польше уменьшилось до 53% положительное отношение к присутствию украинцев в стране

Отношение поляков к украинцам

Согласно исследованию United Surveys для портала Wirtualna Polska, 52,7% жителей Польши положительно относятся к присутствию украинцев в стране и их интеграции в общество. Отрицательное мнение высказали 37% опрошенных, еще 10,3% затруднились ответить.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Среди тех, кто оценивает украинцев положительно, 5,5% сделали это "вероятно", а 47,2% - "скорее положительно". Среди негативных оценок 16% заявили о "резко негативном" отношении и 21% - о "скорее негативном".

Отмечается, что динамика мнений в течение последних двух лет показывает постепенное снижение положительного восприятия. В сентябре 2023 года положительно оценивали присутствие украинцев 64,4% поляков, а отрицательно - 29,5%. В январе 2025 года этот показатель составил 55,3 % и 33 % соответственно.

Наибольшую поддержку украинцам демонстрируют избиратели правящей коалиции - 62% положительных ответов против 32% отрицательных. Среди сторонников оппозиции соотношение составляет 49% к 40%.

кому не подобаемся ми ті нехай готуються сосати у московитів
22.09.2025 21:49 Ответить
Частина Польщі незабаром стане частиною західної частини України від великої кількості в Польщі українських патріотів.
22.09.2025 21:50 Ответить
22.09.2025 22:07 Ответить
BBC

3араз у польській громадській думці тему українських біженців затьмарили рефлексії на тему результатів масової появи російських дронів на території Польщі та ступінь готовності (чи неготовності) тамтешніх збройних сил та армій союзників адекватно відповідати на подібні виклики.
На цьому тлі голосування Сенату Польщі за нову версію закону про допомогу українцям пройшло майже непомітно.
І хтозна, які ще "чорні лебеді" впливатимуть на польську політику в майбутньому, і чи не призведе їхній вплив до того, що тема безпеки і такої близької до польських кордонів війни виштовхне на другий план дискусії про те, як слід ставитися до українців, які через цю війну опинилися на території Польщі.
22.09.2025 21:51 Ответить
У польському суспільстві вже протягом тривалого часу наростають антиукраїнські настрої, і політики не можуть не віддавати цьому належне і не враховувати це у своїй риториці, у своїх діях.

Одні дослідники кажуть, що головна причина такої зміни у суспільних настроях - це конкуренція за обмежені ресурси між поляками та прибульцями з України. Мовляв, масовий наплив українців призвів до подорожчання оренди житла, до перевантаження систем освіти і охорони здоров'я - і це, ясна річ, не подобається місцевим.

Інші - що поляки, як би парадоксально це не звучало, "втомилися від війни". Товари та послуги дорожчають, ЗМІ нагадують, що Польща може стати наступною жертвою російської агресії - фрустрацію з цього приводу поляки виміщують на українцях.
22.09.2025 21:52 Ответить
Треті - звертають увагу на охолодження політичних стосунків між Києвом і Варшавою. Продовжилося "зерновою блокадою" польських фермерів на українському кордоні і звинуваченням Зеленського, озвученим з трибуни Генасамблеї ООН: мовляв, Польща є актором в російському театрі. Словом, фундамент "вічної дружби", яку віщували у 2022 році, обидві сторони розбирали по цеглинці і мали в цьому успіх.

Четверті - вважають, що всьому виною російська пропаганда і польські ультраправі інтернет-тролі. У мільйонах постів і коментарів у соцмережах звинувачують українців у всіх можливих гріхах - і це відбивається на настроях "пересічного Ковальського". Найсвіжіший вияв цього - наприклад, те, що, згідно з дослідженням центру Res Futura, аж 38% поляків покладали провину у інциденті з масовим входженням у польський повітряний простір російських дронів у ніч на 10 вересня на Україну. Для порівняння, Росію у цьому звинувачували лише 34% респондентів.
22.09.2025 21:54 Ответить
Перш за все, потрібно пам'ятати, що нині весь політичний процес у Польщі крутиться навколо однієї події - парламентських виборів, які за графіком мають відбутися у 2027 році (хоча геть не виключено, що дострокове голосування відбудеться вже наступної весни). Ставка на них буде максимально високою. Якщо переможе "Право і справедливість" - партія, яка підтримувала кандидата в президенти Кароля Навроцького, - націоналісти-євроскептики сконцентрують владу в одній з найбільших держав Євросоюзу у своїх руках. Перемога "Громадянської платформи" Дональда Туска дасть змогу уникнути такого сценарію.

Все, що відбувається у польському політичному житті, тамтешні коментатори розглядають саме через цю призму, - як та чи інша подія позначиться на шансах тієї чи іншої партії на майбутніх виборах.
22.09.2025 21:56 Ответить
Перемога Трампа сама по собі обнадіяла польську правицю, перш за все, "Право і справедливість" та "Конфедерацію" - ставши доказом того, що трендом розвитку ********* світу є переможний поступ ізоляціоністських, націоналістичних, консервативних сил, на тлі якого успіхи лібералів на кшталт Джо Байдена (чи, у польському випадку, Дональда Туска) є випадковими та тимчасовими.

Отож польські політики взяли до уваги, що тріумф Трампа став можливий не в останню чергу завдяки експлуатації ним жорсткої антиімігрантської риторики і самі значно активізували її використання.
22.09.2025 21:57 Ответить
А ще - вони констатували, що Трамп радикально змінив ставлення офіційного Вашингтону до шляхів розв'язання української кризи. На відміну від свого попередника він підходив до неї в якості не партнера України, а прагматичного посередника між Києвом та Москвою. Така позиція поволі ставала дедалі популярнішою і в польському політикумі - зокрема, знову ж таки, на його правому фланзі.
22.09.2025 21:58 Ответить
Перемога Навроцького надала радикалізації "Права і справедливості" новий імпульс, і от на верхівці цієї партії втратили вплив помірковані політики на кшталт Матеуша Моравецького і Міхала Дворчика.
Зате внутрішньопартійної ваги набрали радикальні фігури, які не приховують своїх антиукраїнських поглядів, - на кшталт колишнього міністра освіти Пшемислава Чарнека.
Все - знову ж таки, заради утримання і мобілізації правих виборців під вибори-2027, кажуть співрозмовники ВВС.
22.09.2025 21:59 Ответить
Європа. Кожен зневажає тих хто знаходиться на сході від їхньої країни. Всі пишаються тим що вони краще східних виродків. Це природа. Інстинктивно люди поклоняються більш досконалим і відчувають огиду до генетично відсталих.
22.09.2025 22:06 Ответить
Не ******* українців - по******* московитів, які будуть знущатися з них та ґвалтувати польських дітей та жінок!
22.09.2025 22:09 Ответить
 
 